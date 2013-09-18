رونمایی از بزرگترین تلفن ویندوزی به تعویق افتاد/ فبلت نوکیا ماه آینده رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اخبار غیر رسمی از شرکت نوکیا مراسم رونمایی از لومیا 1520 نوکیا با صفحه نمایش بزرگ که قرار بود روز 26 سپتامبر برگزار شود به تعویق افتاده و گزارشهای جدید حاکی از این است که این دستگاه تا اواسط اکتبر معرفی نخواهد شد.

تصاویر این فبلت 6 اینچی با سیستم عامل ویندوز پیشتر فاش شده است، اما نوکیا از ارائه تمام جزئیات درباره این دستگاه خودداری کرده است.

لومیا 1520 با نام رمز بندیت دارای وضوح تصویر 1080 پیکسلی است که به نظر می رسد بزرگترین و شفافترین صفحه نمایش درمیان تمام تلفنهای ویندوزی باشد. انتظار می رود که پس از معرفی این فبلت، تعداد دستگاه های ویندوزی با صفحه نمایش 1080 پیکسلی افزایش یابد.

لومیا 1520 دارای یک بدنه ساخته شده از پلی کربنات است و پردازشگر چهار هسته ای کوالکوم اسنپ دراگون آن را تقویت می کند، این درحالی است که این فبلت ویندوز با یک دوربین پشت 20 مگاپیکسلی همراه شده است.

یکی از دلایل احتمالی تأخیر در معرفی لومیا 1520 فروش واحد تولید تلفن نوکیا به شرکت مایکروسافت است که اوایل ماه جاری اعلام شد.

به عنوان بخشی از این معامله استفان الوپ از سمت خود به عنوان مدیر اجرایی نوکیا کناره گیری می کند تا به معاون رئیس بخش دستگاه ها و خدمات مایکروسافت منصوب شود. الوپ پیشتر از مدیران اجرایی مایکروسافت و یکی از معدود نامزدهای پیشنهاد شده برای جایگزین استیو بالمر مدیر عامل کنونی مایکروسافت است که تا تابستان آینده بازنشست می شود.