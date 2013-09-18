صدور 100 فقره سند مالکیت اراضی وقفی/ هزار پلاک ثبتی تا پایان سال سنددار می شوند

سید صادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تثبیت املاک وقفی فاقد معارض در استان تهران، کمیته ای با محوریت اداره اوقاف و ثبت اسناد و املاک تشکیل شده است که این کمیته املاک وقفی استان تهران را شناسایی کرده و پس از احصای فرآیند ثبتی، در صورتی که معارضی برای اراضی مذکور وجود نداشته باشد، در راستای قانون برنامه پنجم اقدام به صدور سند مالکیت می کند.

رشد 200 درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی وقفی در سالجاری

این مسئول عنوان کرد: با برگزاری مدون و منظم جلسات این کمیته، طی پنج ماه نخست سالجاری برای بیش از 100 فقره املاک وقفی، سند مالکیت صادر شد که این آمار به دلیل گسترش و توسعه تعاملات اداره اوقاف و ثبت اسناد استان تهران، با رشدی 200 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو بوده است.

وی ادامه داد: همچنین یک هزار پلاک در استان تهران شناسایی شده است که از این تعداد، مواردی که بلامعارض بوده و عملیات ثبتی برای آنها انجام شده باشد، تا پایان سالجاری مشمول صدور سند مالکیت خواهند شد.

اسناد مالکیت قدیمی اداره اوقاف به اسناد کاداستری تبدیل می شوند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اعلام آمادگی برای گسترش همکاریها با اداره اوقاف و امور خیریه استان، افزود: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و موقوفه خواری در مناطق مختلف استان، اداره ثبت اسناد و املاک استان آمادگی دارد تمام اسناد مالکیت قدیمی اوقاف را به اسناد کاداستری (تک برگی) تبدیل کند.

سعادتیان بیان کرد: این اقدام موجب می شود تمام املاک اوقاف در سامانه بانک اطلاعاتی املاک استان منعکس شده و از هرگونه سوءاستفاده از اراضی موقوفی پیشگیری شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون در حوزه ثبت اسناد و املاک استان تهران تمام استعلامات دفاتر اسناد رسمی و خلاصه معاملات، به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی متذکر شد: در حال حاضر صددرصد استعلامات حوزه ثبت اسناد در بزرگترین استان کشور الکترونیکی است و سیستم کاغذی از اواخر سال 91 به طور کامل کنار گذاشته شد.