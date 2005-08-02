اردوي تيم فوتبال شهيد قندي در آلمان تكذيب شد

به گزارش خبرنگار"مهر" با اينكه عنوان شده بود تيم فوتبال شهيد قندي اردويي يك هفته اي را دركشور آلمان برگزار خواهد كرد و دعوتنامه آن نيزبه باشگاه رسيده عبالرضا دستا مديرعامل اين باشگاه با تكذيب اين خبررسيدن چنين دعوتنامه اي را تكذيب كرد.
وي اعلام كرد : با توجه به برنامه اردويي تيم شهيد قندي در تهران و بازيهاي دوستانه تدارك ديده شده چنين سفري در برنامه كاري ما قرار ندارد.
دستا تاكيد كرد : باشگاه شهيد قندي برنامه آماده سازي خود را براي فصل بعد تنظيم كرده و خودرا آماده مي كند تا با قدرت در اين مسابقات حاضرشود وتا اين لحظه در اين برنامه اردوي خارجي پيش بيني نشده است.
برگزاري اردوي تيم فوتبال شهيد قندي يزد در آلمان تكذيب شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" با اينكه عنوان شده بود تيم فوتبال شهيد قندي اردويي يك هفته اي را دركشور آلمان برگزار خواهد كرد و دعوتنامه آن نيزبه باشگاه رسيده عبالرضا دستا مديرعامل اين باشگاه با تكذيب اين خبررسيدن چنين دعوتنامه اي را تكذيب كرد.
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