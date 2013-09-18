محمود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک صنعتی رضوانشهر تیران یکی از شهرک‌های صنعتی این شهرستان است که در حوزه تخصصی سنگ فعالیت دارد و سنگ تولیدی آن قابلیت صادرات دارد.

وی افزود: صادرات سنگ در حال حاضر با واسطه در این شهرک انجام می‌شود که کارگاه آموزشی صادرات سنگ به منظور حذف واسطه صادرات سنگ در این شهرک با مشارکت معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است.

رئیس اداره صنعت و تجارت شهرستان تیران و کرون آموزش مقررات صادرات، بیمه، نحوه تنظیم قرار داد و چگونگی بازار یابی را از جمله عناوین این دوره آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: 7 سرفصل آموزشی برای این کارگاه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از اعزام گروهی از کارخانه داران به نمایشگاه سنگ چین خبرداد و گفت: پس از برگزاری این دوره آموزشی تعدادی از کارخانه داران برای تعیین و شناسایی بازار هدف به کشور چین اعزام می شوند که علاوه بر گذراندن این دوره به صادرات سنگ و تعیین بازار بیشتر نزدیک شوند.

دهقانی در خصوص شهرک صنعتی رضوانشهر گفت: 250 واحد سنگبری در این شهرک فعالیت می کند که تولیدات آن علاوه بر مصرف در داخل به کشورهای خارجی نیز صادر می‌شود.