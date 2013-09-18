پوشش 80 درصدی آموزش متوسطه در اردبیل

طوس احمدی حصار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مهم در مقطع راهنمایی 92.6 درصد و در ابتدایی 99.8 درصد را نشان می دهد.

به گفته احمدی حصار علت پوشش کم دانش آموزان در مقطع متوسطه به نسبت مقاطع راهنمایی و ابتدایی، به دلایل مختلف از جمله ترک تحصیل و عدم اقبال دانش آموز برای ادامه تحصیل است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان افزود: با این وجود تلاش نظام آموزشی به جذب دانش آموز در تمامی مقاطع است.

وی در خصوص درصد فارغ التحصیلی دانش آموزان ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته درصد فارغ التحصیلی فنی و حرفه ای با 7.59 درصد، کاردانش با 13.88 درصد، انسانی با 11.27 درصد، تجربی با 8.78 درصد و ریاضی با 3.84 درصد رشد همراه بوده است.

احمدی حصار اضافه کرد: افزایش درصد فارغ التحصیلی در ارتباط مستقیم با کیفیت آموزشی و ارتقا سطح علمی دانش آموزان است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان تاکید کرد: میانگین نمرات دانش آموزان سوم متوسطه نیز در رشته انسانی با 1.87 درصد، تجربی با 2.09 درصد و ریاضی با 0.22 درصد رشد مواجه است.