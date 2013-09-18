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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

تحولات مصر/

آزادی 242 نفر از طرفداران اخوان/دستور حبس 51 متهم حوادث دلجا

آزادی 242 نفر از طرفداران اخوان/دستور حبس 51 متهم حوادث دلجا

آزادی 242 نفر از طرفداران اخوان المسلمین و دستور حبس 51 متهم حوادث روستای دلجا در استان المنیا از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین شب گذشته در استان پورت سعید تظاهرات برپا کردند. افراد مسلح ناشناس به معترضان حمله کردند که بر اثر آن دست کم یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.

این تظاهرات همچنین در قاهره و چندین استان دیگر مصر انجام شد. معترضان همچنین اقدامات امنیتی ارتش و پلیس در صحرای سینا و روستای دلجا در المنیا را محکوم کردند. معترضان در اسکندریه نیز با حمل پلاکاردهایی نافرمانی مدنی در کشور را خواستار شدند.

از سوی دیگر اسکای نیوز عربی گزارش داد: دادستانی کل مصر 242 نفر از طرفداران اخوان المسلمین را که به اتهام دست داشتن در حوادث رمسیس بازداشت شده بودند آزاد کرد.

المصری الیوم نیز گزارش داد: "هشام برکات" دادستان مصر دستور حبس 51 نفر از متهمان حوادث روستای دلجا در استان المنیا را صادر کرد. این افراد به مدت 15 روز حبس خواهند شد.

مقاومت در برابر مسئولان امنیتی، حمل سلاح و ادوات غیر مجاز و تشویق به قتل، استفاده از خشونت و آسیب به تاسیسات دولتی و خصوصی از جمله اتهامات این افراد به شمار می رود.

کد مطلب 2137919

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