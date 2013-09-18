زنگ مهر در مدرسه ایزدی استان قم نوخته می شود

محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اول مهر ماه، زنگ مهر با حضور معاون وزارت آموزش و پرورش استان قم و استاندار قم و دیگر مسئولان استانی در مدرسه نمونه دولتی ایزدی قم نواخته می شود.

وی بیان داشت: این مراسم ساعت هشت صبح اول مهر ماه در مدرسه نمونه دولتی دبیرستان ایزدی قم واقع در انتهای نیروگاه برگزار می شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: در این مراسم مسئولان 50 مرکز آموزشی و خانواده های شهدا و نمایندگان مردم قم در مجلس شوراس اسلامی دعوت شده اند.



وی افزود: همچنین زنگ شکوفه ها با شعار زنگ مهر، مقاومت و پایداری و زنگ روزهای روشن و پرامید با دولت تدبیر و امید 31 شهریور ماه در مدرسه شاهد دیباجی واقع در ناحیه یک، با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نواخته می شود.



امین جعفری ابراز کرد: تمام مدارس استان آماده بازگشایی بوده و از همه دانش آموزان درخواست می شود روز اول مهر را در مدرسه خود حاضر شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم یادآور شد: از اولیای نوآموزان نیز درخواست می شود برای جلوگیری از ایجاد ترس و دلهره در فرزند خود همراه آن ها باشند.