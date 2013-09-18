اجراي طرح احسان زائر در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: طرح احسان زائر در قالب توزيع نذورات و وليمه هاي حجاج در بين خانوارهاي زير پوشش کميته امداد اجرا مي‌شود.



وی اظهار داشت: زائران بيت الله الحرام و همچنين زائران اهل بيت مي توانند، بخشي از نذورات قرباني و وليمه خود را براي کمک به خانواده هاي زيرپوشش کميته امداد هديه کنند .



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بيان اينکه امسال نيز در قالب اجراي طرح احسان زائر جلسه هماهنگي با حجاج اعزامي از استان برگزار شد، گفت: اين جلسه به منظور تبيين و تشريح طرح احسان زائر براي حجاج صورت گرفت.



حسنلو در ادامه با بيان اينکه امسال نيز همچون سال قبل امدادگران در دفاتر کميته امداد استان و خانه انفاق زنجان آماده دريافت کمک‌هاي مردمي هستند، اذعان داشت: همچنين شماره حساب 0108640424000سيباي کميته امداد نزد بانک ملي نيز براي دريافت وجوهات در قالب طرح احسان زائر اختصاص است که از طريق دستگاه‌هاي ATM نيز قابل پرداخت است.



وي همچنين با اعلام شماره تلفن 7278195 اداره صدقات، انفاقات و امور اجرايي کميته امداد استان زنجان تصريح کرد: اين شماره تلفن به منظور پاسخگويي به سوالات مردم استان و حجاج در زمينه نحوه اجرايي شده حج فقرا اختصاص يافته است.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تاکید کرد: سال گذشته درآمدهاي طرح احسان زائر به صورت نقدي و خاص 152 ميليون ريال بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 16 درصد افزايش داشت.

آب شرب شهرك گلستان انديشه زنجان تامین می شود

عمليات اجرايي شبكه توزيع و تامين آب شرب شهرك گلستان انديشه زنجان اغاز شد. معاون مهندسی و توسعه شركت آب و فاضلاب استان زنجان در این باره گفت: براي اجراي اين عمليات بيش از 350 ميليون تومان اعتبار پيش بيني شده است.

محمد حسین مهانفر با اعلام اینکه، اين عمليات اجرايي به طول 6 كيلومتر و با لوله پلي اتيلن در قطر 110 تا 250 ميلي متر اجرا مي شود، ادامه داد: عمليات اجرايي شبكه توزيع اين شهرك با هدف تامين آب شرب بيش از 27 هزار نفر از شهروندان ساكن در

اين شهرك از مخزن 4 شرقي تامين مي شود . معاون مهندسی و توسعه شركت به زمان اتمام اين طرح اشاره كرد و گفت : با برنامه ريزي هاي انجام شده و فعاليت همكاران طرح اجرايي شبكه توزيع آب اين شهرك تا 3 ماه آينده به بهره برداري مي رسد.