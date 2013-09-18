  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

همايش مسئولين دارالقرآن هاي سراسر كشور برگزار مي‌شود

همايش مسئولين دارالقرآن هاي سراسر كشور برگزار مي‌شود

همايش مسئولين دارالقرآن هاي تبليغات اسلامي سراسر كشور فردا پنجشنبه 28 شهریورماه در حاشیه اردوي استعدادهاي درخشان قرآنی برگزار می شود.

fبه گزارش خبرگزاری مهر، همايش مسئولين دارالقرآن هاي تبليغات اسلامي سراسر كشور ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 92/6/28 در محل اردوگاه شهيد حقاني - در حاشيه اردوي استعدادهاي درخشان قرآني - برگزار مي شود.

در اين همايش كه با حضور رييس ، معاونين و مديران سازمان دارالقرآن الکریم ، مسئولين دارالقرآن هاي تبليغات اسلامي كشور و برخي از كارشناسان قرآني ادارات تبليغات اسلامي استانها برگزار خواهد شد ، ضمن مرور برنامه هاي شش ماهه اول سال، برنامه هاي آموزشي، حمايتي و نظارتي، طرحها و برنامه هاي كلان سازمان ، وضعيت اعتبارات سازمان و برنامه هاي ترويجي و تبليغي سازمان در شش ماهه دوم سال 1392  تبيين و به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 2137988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها