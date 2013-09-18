fبه گزارش خبرگزاری مهر، همايش مسئولين دارالقرآن هاي تبليغات اسلامي سراسر كشور ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 92/6/28 در محل اردوگاه شهيد حقاني - در حاشيه اردوي استعدادهاي درخشان قرآني - برگزار مي شود.

در اين همايش كه با حضور رييس ، معاونين و مديران سازمان دارالقرآن الکریم ، مسئولين دارالقرآن هاي تبليغات اسلامي كشور و برخي از كارشناسان قرآني ادارات تبليغات اسلامي استانها برگزار خواهد شد ، ضمن مرور برنامه هاي شش ماهه اول سال، برنامه هاي آموزشي، حمايتي و نظارتي، طرحها و برنامه هاي كلان سازمان ، وضعيت اعتبارات سازمان و برنامه هاي ترويجي و تبليغي سازمان در شش ماهه دوم سال 1392 تبيين و به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.