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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

حمیدی اعلام کرد:

تولید دو هزار دقیقه ویژه برنامه دفاع مقدس در شبکه تبرستان

تولید دو هزار دقیقه ویژه برنامه دفاع مقدس در شبکه تبرستان

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مازندران گفت: دو هزار دقیقه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شبکه تبرستان تهیه و تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تهیه 15 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در شبکه تبرستان خبر داد و گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های مردان حماسه ساز تاریخ و ارزشهای پر افتخار ایران عزیز  در تقابل حق علیه باطل بوده که باید در رسانه استانی این رشادتها و ارزشها به نحو احسن تبیین شود.
 
مدیر کل صدا و سیمای مازندران با بیان این مطلب که امسال شبکه تبرستان نگاه تازه ای به برنامه های هفته دفاع مقدس بر اساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بصیرت و جنگ نرم دارد، به تولید بیش از دو هزار دقیقه برنامه در حوزه های صدا، سیما و خبر اشاره کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس در حوزه صدا 900 دقیقه درقالب 10 عنوان برنامه تولید شده است .
 
وی اظهار داشت: آیینه8، شکوه عشق، الفبای ایثار، صبح مازندران، زیر یک سقف، صدای جوان، شباهنگام، مازرونی ونگ، نسل نو، یار مهربان و ... و در حوزه سیما نیز 1000 دقیقه در قالب 5 عنوان برنامه از جمله: ویژه برنامه هفته دفاع مقدس، صبح مازندران، همایش و سخنرانی ها، فصل آغاز(ویژه نوجوان) و ... برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.
 
حمیدی گفت: در حوزه اطلاعات و اخبار نیز برنامه هایی از جمله گزارش ویژه از رژه نیروهای مسلح، پوشش برنامه های روز شمار هفته دفاع مقدس، تولید مستند خبری در راستای نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهید و شهادت، تفسیر خبری جوانان امروز و درس آموزی از جوانان دوران دفاع مقدس، گفتگوی ویژه خبری با محوریت دفاع مقدس، مصاحبه با یادگاران و سرداران دوران دفاع مقدس در گزارشهای خبری برای تبیین ارزشها و روشنگری نسل جوان، تهیه گزارشهای تولیدی خبری در جهت تقویت بازخوانی رمزهای پیروزی انقلاب و رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، از مجموعه های خبری رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد.
کد مطلب 2137991

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