تولید دو هزار دقیقه ویژه برنامه دفاع مقدس در شبکه تبرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تهیه 15 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در شبکه تبرستان خبر داد و گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های مردان حماسه ساز تاریخ و ارزشهای پر افتخار ایران عزیز در تقابل حق علیه باطل بوده که باید در رسانه استانی این رشادتها و ارزشها به نحو احسن تبیین شود.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران با بیان این مطلب که امسال شبکه تبرستان نگاه تازه ای به برنامه های هفته دفاع مقدس بر اساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بصیرت و جنگ نرم دارد، به تولید بیش از دو هزار دقیقه برنامه در حوزه های صدا، سیما و خبر اشاره کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس در حوزه صدا 900 دقیقه درقالب 10 عنوان برنامه تولید شده است .

وی اظهار داشت: آیینه8، شکوه عشق، الفبای ایثار، صبح مازندران، زیر یک سقف، صدای جوان، شباهنگام، مازرونی ونگ، نسل نو، یار مهربان و ... و در حوزه سیما نیز 1000 دقیقه در قالب 5 عنوان برنامه از جمله: ویژه برنامه هفته دفاع مقدس، صبح مازندران، همایش و سخنرانی ها، فصل آغاز(ویژه نوجوان) و ... برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

حمیدی گفت: در حوزه اطلاعات و اخبار نیز برنامه هایی از جمله گزارش ویژه از رژه نیروهای مسلح، پوشش برنامه های روز شمار هفته دفاع مقدس، تولید مستند خبری در راستای نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهید و شهادت، تفسیر خبری جوانان امروز و درس آموزی از جوانان دوران دفاع مقدس، گفتگوی ویژه خبری با محوریت دفاع مقدس، مصاحبه با یادگاران و سرداران دوران دفاع مقدس در گزارشهای خبری برای تبیین ارزشها و روشنگری نسل جوان، تهیه گزارشهای تولیدی خبری در جهت تقویت بازخوانی رمزهای پیروزی انقلاب و رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، از مجموعه های خبری رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد.