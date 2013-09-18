مشکل تحصیل دانشجویان ستاره دار تا سال 90 حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با استقرار جعفر توفیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست این وزارتخانه، کمیته ای برای پیگیری دانشجویان محروم از تحصیل و استاد بازنشسته و اخراجی تشکیل شد.

توفیقی به تازگی اعلام کرده است که مشکل دانشجویان ستاره دار در کمیته مذکور پیگیری می شود.

بر این اساس، روابط عمومی وزارت علوم با اعلام آخرین وضعیت بازگشت به تحصیل دانشجویان ستاره دار اعلام کرد: همانگونه که سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه های خود اعلام کرده است، نتیجه بررسی های کمیته پیگیری مطالبات دانشگاهیان هنوز به طور کامل اعلام نشده و آنچه تا به این مرحله می توان گفت این است که مشکل اکثر قریب به اتفاق دانشجویان تا سال 90 حل شده و در مورد محرومان از تحصیل قبل از سال 90 نیز کمیته در حال پیگیری و یافتن راه حلی برای مشکل آنان است.

نتیجه به محض حصول، در اختیار رسانه ها و متقاضیان قرار خواهد گرفت.