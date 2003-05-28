از مسلسل تا قلم

« زمستان 65 ، وقتي مارش كربلاي 5، همه گوشها را ميزبان خود كرده بود، طرحي كه چندان هم ناخوانده نبود، ميهمان فكرمان شد. پراكندگي استعدادهايي كه قلمهايشان دلباخته رنگ و بوي بچه‌هاي جبهه شده بود، بي‌توجهي مرموز نسبت به لايه‌هاي غيرخبري جنگ، كه در واقع ماهيت اصلي جنگ را در خود شكل مي‌داد، تفسير آدمهايي كه آهنين بودنشان را احاديث وعده داده بودند، تصوير دفاعي كه اين پاره‌هاي آهن در بلنديها و جلگه‌ها مي‌كشيدند و بالاخره برداشتن مشتي از خاك پوتين رزمندگان باعث مي‌شد تا ما همان طرح را تا سرحد عمل پي‌بگيريم ...

با يك اتاق شروع كرديم، اول دو نفر بوديم و يك خط داخلي؛ ميز سوم كه آمد خط مستقيم را هم با همسايه ديوار به ديوارمان شريك شديم. در همان چند روز اول اتاق شكل و شمايلي گرفت و ما تابلوي دفتر ادبيات و هنر مقاومت را روي آن چسبانديم. با خوردن مهر دفتر روي پيشاني اين اتاق، بچه‌ها را خبر كرديم ... »

( كتاب مقاومت- پائيز 1368- ص 9 )

«دفتر ادبيات و هنر مقاومت» آذرماه 1367 در مجموعه «حوزه هنري» فعاليت خود را آغاز كرد و با انگيزه گردآوري، تدوين و نگارش آثار ادبي، هنري، پژوهشي و خاطرات به‌جاي‌مانده از دوران دفاع هشت ساله مردم ايران در «جنگ ايران و عراق»، قدم به عرصه فعاليتهاي فرهنگي و نشر كتاب گذاشت. اينك حاصل «15 سال» فعاليت مستمر اين دفتر, به‌رغم افت و خيزهاي فراوان، مجموعه‌اي است از «487 عنوان كتاب»،«5 شماره فصلنامه»، برنامه‌ها و كارشناسي‌هاي انجام شده و سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي صورت گرفته و از همه مهمتر پرورش نسلي از نويسندگان و پژوهشگران كه در اين دفتر رشد كرده‌اند يا از روش, منش, سبك و كارشناسي دفتر، در ارتباط مستمر با آن، خوشه‌ها چيده‌اند و در راه‌اندازي و فعاليتهاي مراكز مشابه و هم‌عرض بهره‌ها رسانده‌اند

نگاه دفتر از ابتدا به مقوله جنگ و ادبيات آن، تخصصي بوده است، نمود عيني اين امر، تفكيك موضوعي كتابهاي آن از آغاز انتشار است. با رشد حجم فعاليتهاي دفتر، به‌مرور واحدهاي تخصصي و موضوعي شكل ملموس‌تري به خود گرفته و شاخه‌هاي فرعي مختلفي چون «زنان» و «جانبازان» بدان افزوده و يا فعاليت آنها پس از طي دوره‌اي، متوقف شده‌ است. اكنون، علاوه بر كارشناسي مستقلِ افراد، واحدهاي زير عمده فعاليتهاي تخصصي دفتر را دنبال مي‌كنند:

1. واحد پژوهش

به موازات تشكيل دفتر، بخش پژوهش نيز فعاليت خود را آغاز كرد. اولين اقدام اين بخش، پذيرش و اجراي مقدماتي طرح تدوين و گردآوري «فرهنگ جبهه» بود. از آن زمان تاكنون بالغ بر 22 عنوان كتاب و 5 شماره فصلنامه «كتاب مقاومت» در زمينه‌هاي مختلف پژوهش فرهنگ، ادبيات و تاريخ جنگ، و نيز مراجعي چون فرهنگها، فهرستها و اسناد در اين دفتر منتشر شده, كه به نوعي ساختار بدنه پژوهشي گذشته دفتر را شكل داده‌اند.

اكنون «واحد پژوهش» امر تحقيق و پژوهش فراگير، جدي و علمي، در زمينه مطالعات فرهنگي، ادبي و اجتماعي دفاع مقدس را وجهه همت خود ساخته و با طراحي و انجام مطالعات بنيادي براي تحصيل روش‌هاي مطالعاتي و مسئله شناسي و يافتن راه‌كارهاي علميِ فراخور، سعي در حصول به مقاصد مورد نظر دارد. مجموعه مقالات «نام‌آورد» كه مجلد اول آن در سال 1380 منتشر شده، و در پي آن، كتابهاي سال 1381 اين واحد و ارتباطات فرامرزي اخير آن، نشان از شروع جدي اين راه است.

2. واحد خاطرات

اصلي‌ترين فعاليت دفتر از ابتدا تا كنون، گردآوري، تدوين و نشر خاطرات و يادداشتهاي جنگ بوده است. نشر 143 عنوان كتاب «خاطرات جبهه و جنگ» (كه 42 عنوان آن به «خاطرات عراقيها» اختصاص دارد)، 20 عنوان «يادداشتها و دست‌نوشته‌ها»، 64 عنوان «خاطرات آزادگان» كه جلوه‌اي تابان از ادبيات پايداري و محملي براي رشد و بالندگي دفتر بوده، در نوع خود بي‌نظير است. برنامه‌هاي كنوني دفتر، در نشر خاطرات «شفاهي» و «مكتوب»، با توشه‌گرفتن از تجارب گرانقيمت گذشته و تكيه بر يافته‌هاي پژوهشي، زمينه‌هايي را فراهم كرده تا «تاريخ شفاهي»‌ جنگ بستري مناسب و آماده، براي نگارش و نشر پيدا كند. كتاب «بمو» اولين قدم و حاصل جدي چنين اهتمامي است.

3. واحد كودك و نوجوان

از ابتداي تأسيس دفتر توجه خاصي به كودكان و نوجوانان، به عنوان آينده‌سازان اين مملكت بوده و تاكنون 94 عنوان كتاب در موضوعات مختلف اين گروه سني، همچون خاطرات جنگ، شعر، داستان، نامه، دانستنيها و ... در دفتر منتشر شده كه در اين ميان 17 جلد «شبهاي بمباران» و 10 جلد «قصه فرماندهان» و اخيراً مجموعه «قصه‌هاي شهر جنگي» در نوع خود كارهايي بديع و تأثير‌گذار و محل توجه و اقبال عمومي بوده‌ است.

«واحد كودك و نوجوان» در شكل متمركز و مستقل، از سال 1373 فعاليتهاي خود را آغاز كرده و اكنون ضمن كارشناسي آثار ارائه شده به اين واحد، بستري مناسب براي نگارش برخي كتابها در موضوعات يادشده است.

4. واحد زنان

اهميت نقش و حضور زنان در لايه‌هاي پنهان و آشكار هر واقعه تاريخي بر كسي پوشيده نيست، تجلي اين حضور در جنگ، آن‌چنان كارساز است كه «از دامن او مرد به معراج مي‌رود». دفتر تا كنون 22 عنوان كتاب خاطرات، يادداشتها و اشعار زنان و يا در موضوعات «زن و جنگ» منتشر كرده، كه از اين تعداد، مجموعه كتابهاي اخير اين واحد (كه از مرداد 1379 در شكلي متمركز كار خود را آغاز كرده است) به لحاظ روش كار و محتواي متفاوت، قابل توجه است.

5 . شب خاطره

تاكنون 114 برنامه «شب خاطره» طي اين سالها برگزار شده، كه گونه‌اي شفاهي از روايت خاطرات و بستري براي برقراري ارتباط مستقيم با مخاطب و عامه مردم بوده است. اولين پنجشنبه‌هاي هر ماه, 5/2 ساعت قبل از اذان مغرب، «تالار انديشه» ميعادگاه مخاطبان اين برنامه است .

6 . كتابخانه جنگ

مجموعه‌سازي و اطلاع‌رساني مناسب، از اركان تشكيل نهادهاي فرهنگي و پژوهشي است. از شهريور سال 1379، «كتابخانه جنگ» در «واحد پژوهش» دفتر بنا شده و تاكنون با رشد علمي مناسب و مجموعه‌سازي بيش از 4500 جلد كتاب فارسي، خارجي، نشريات و ويژه‌نامه‌هاي تخصصي جنگ (كه افزون بر 95 درصد آنها به «جنگ ايران و عراق» و مابقي به ساير جنگها اختصاص دارد) توانسته است در «كتابداري و اطلاع‌رساني جنگ» گامي مؤثر بردارد. برنامه‌هاي پژوهشي و اطلاع‌رساني اين كتابخانه در نوع خود كم‌نظير است. طرح ايجاد «رده‌بندي كتابخانه جنگ»، تهيه مراجع «كتابداري جنگ»، روش‌هاي بديع و علمي در تهيه «كتابشناسي‌ها» و «راهنماها» براي اين موضوع، تاسيس «بانك اطلاعات» و ارسال اقلام اطلاع‌رساني به منازل اعضا، پژوهشگران و مراكز پژوهشي و انتشاراتي در تهران و شهرستانها و ارتباط مستمر با اين مراكز، از فعاليتهاي در خور توجه اين كتابخانه است. تاكنون 6 شماره از «تازه‌هاي كتاب»، در معرفي حدود 300 عنوان كتاب جديد و 6 شماره «فهرستگان موضوعي» در معرفي كتابهايي با موضوعات گوناگون همچون «زن و جنگ»، «اسير و اسارت» ، «كردستان»، «عكس جنگ» و «خاطرات عراقيها» تهيه و به نشاني اشخاص و مراكز ارسال شده است.

اين كتابخانه در مقام امانت كتاب، مشاوره و راهنمايي با شرايطي سهل عضو مي‌پذيرد و آمادگي دارد تا تمامي پژوهشگران و علاقمندان را، در منازل خود از لحاظ اطلاع‌رسانيِ منابع جنگ تأمين نمايد.

علاوه بر مواردي كه گفته آمد، «دفتر ادبيات و هنر مقاومت» در دوره‌هاي مختلف، آثاري در قالبهاي ادبي و هنري، همچون شعر، داستان، فيلمنامه، نمايشنامه، مجموعه عكس و ... نيز منتشر كرده كه آمار آنها قابل توجه است. همچنين اين دفتر با حساسيت مسائل روز جهان را پي گرفته و به «ادبيات مقاومت» ساير ملل، بخصوص ملتهاي مسلمان، توجهي ويژه داشته است. حاصل اين فعاليت حدود 40 عنوان كتاب در موضوعات افغانستان، فلسطين، عراق و بوسني و هرزگوين است، در اين ميان 18 عنوان كتاب، عموماً خاطرات «جهاد مردم افغانستان» در مقابل نيروهاي اشغالگر روسي، در خور توجه و استناد مي‌باشد. همچنين از ابتداي نشر تاكنون 9 عنوان كتاب به زبانهاي عربي، انگليسي و فرانسه توسط دفتر منتشر شده كه مبين توجه آن به كاركرد فرامرزي فعاليتهاي خود است.