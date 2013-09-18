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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

نمایش "سر به مهر" و "تاج محل" در جشنواره فیلم مالزی

نمایش "سر به مهر" و "تاج محل" در جشنواره فیلم مالزی

فیلم‌های سینمایی "سر به مهر" و "تاج محل" در جشنواره فیلم جهان اسلام در مالزی اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم جهان اسلام به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی آزاد اسلامی مالزی از ۲۹ شهریور تا اول مهرماه در شهر کوالامپور مالزی برگزار می‌شود. در این جشنواره فیلم ‌های سینمایی، کوتاه، انیمیشن و مستند به نمایش گذاشته می‌ شود.

در این جشنواره کارگاه های آموزشی و یک بازار برای شرکت کنندگان و همچنین یک محیط برای بحث و تبادل نظر برای عموم جهت بحث در مورد مسائل مرتبط  مسلمانان در نظر گرفته شده است.

سه فیلم سینمایی "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی، "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب بهمنی و "سر به مهر" به کارگردانی هادی مقدم دوست در بخش رقابتی این جشنواره پذیرفته شده اند. همچنین سه فیلم مستند "موکان" به کارگردانی محمد علی هاشم زهی، "خدا اشتباه نمی کند" به کارگردانی بهروز نورانی پور و "مادرم بلوط" به کارگردانی محمود رحمانی در بخش رقابتی فیلم‌های مستند به نمایش گذاشته خواهد شد.

چهار فیلم کوتاه "خروج اضطراری" به کارگردانی مهدی جعفری، "می خورد بر بام خانه"، "چیدن سپیده دم" و "انار میوه بهشت است" به کارگردانی تیمور قادری و دو انیمیشن "سکو" به کارگردانی سلمان خورشیدی و امیر محمد زاده  و "مرمت" به کارگردانی محمد حدادی پور در بخش رقابتی فیلم های کوتاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 2138002

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