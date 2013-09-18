10 کلاس درس در شهرستان سامان هوشمند سازی شد/ ضروت پاکسازی محیط بیرونی مدارس

حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 10 کلاس درس در این شهرستان هوشمند سازی شده است، اظهار داشت: این تعداد کلاس با مشارکت افراد خیر با اعتباری بالغ بر 30 میلیون تومان هوشمند سازی شده است.

وی با اشاره بر اینکه در دریافت هزینه هیچ اجباری وجود ندارد ، بیان داشت: هوشمند سازی مدارس جزء با مشارکت تحقق پذیر نیست.

عرب با بیان اینکه اکثر مدارس انی شهرستان با قدمتی بالای 30 سال است، عنوان کرد: مدرسه هاشمی نژاد ایل بیگی، مدرسه عفاف هوره جز مدارس اولیت دار در تخریب و بازسازی هستند که باید هر چه سریعتر در مورد این مدارس اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس آموزش وپرورش شهرستان سامان با اشاره بر اینکه در روز 31 شهریوری ماه روز شکوفه ها و جوانه ها و روز اول مهر روز بازگشایی مدارس است، اذعان داشت: باید محیط بیرونی مدارس در روز های اول مدارس توسط دهیاری و شهرداری پاکسازی شود.