به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادي شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد توسعه و معين پيام نور استان كردستان اظهار داشت: فلسفه اصلي و وجود دانشگاه پيام نور در راستاي توسعه آموزش عالي در نقاط دورافتاده بود و به همين دليل بايد در راستاي اجرايي كردن اين سياست كاري زمينه براي توسعه آموزش مجازي در سطح اين استان فراهم شود.

وي ادامه داد: دانشگاه پيام نور در ابتداي تشكيل توانست با توسعه آموزش عالي در مناطق مختلف كشور به ويژه شهرستان هاي دورافتاده زمينه را براي تحصيل اقشار ضعيف جامعه فراهم كند و در همين راستا انتظار مي رود كه اين سياست كاري در عصر حاضر با حفظ و حمايت از واحدهاي اين دانشگاه ادامه پيدا كند.

نائب رئيس اول كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: هم اكنون شماري از واحدهاي دانشگاه پيام نور به ويژه در شهرستان هاي استان كردستان با مشكلاتي مواجه هستند كه انتظار مي رود با تدبير مسئولان و مديران اين مركز آموزش عالي زمينه براي حمايت هاي بهتري از آنها صورت گيرد تا شرايط لازم براي ادامه فعاليت آنها فراهم شود.

وي با بيان اينكه دانشگاه پيام نور با هدف توسعه عدالت آموزشي در كشور راه اندازي شد، بيان كرد: انتظار ما از مديران و مسئولان دانشگاه پيام نور اين است كه با استفاده از شيوه هاي نوين در حوزه تدريس زمينه را براي حفظ و ارتقاء جايگاه اين دانشگاه فراهم كنند.

مرادي خواستار رفع مشكلات واحدهاي دانشگاهي پيام نور در سراسر استان كردستان شد و افزود: احداث ساختمان دانشگاه پيام نور در كامياران بايد به صورت جدي دنبال شود و در همين راستا نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارند تا پيگيري هاي لازم را براي رفع مشكلات واحدهاي دانشگاه پيام در كردستان انجام دهند.

در اين جلسه كه با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استاندار كردستان و شماري ديگر از مسئولان و مديران دانشگاه پيام نور برگزار شد مسائل مهم اين دانشگاه مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.