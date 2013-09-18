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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

فکور خبر داد:

صعود 25 کوهنورد بنابی به ارتقاعات دماوند

صعود 25 کوهنورد بنابی به ارتقاعات دماوند

بناب – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان بناب از صعود 25 کوهنورد بنابی به ارتفاعات قله دماوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول فکور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اعضای تیم کوهنوردی شهرستان بناب در قالب تیم کوه پیمایی آذر بناب توانستند به قله دماوند صعود کنند.

وی افزود: همچنین در این صعود شش نفر از بانوان کوهنورد شهرستان بناب به نام های خانم ها مهرانگیز هاشم پور، مینا ابوالقاسم پور، نسرین بحری، سیما روحی، پریوش رحمتی حق و سودابه احدی توانستند برای اولین بار گام در قله دماوند بگذارند و نام خود را در فهرست صعودکنندگان به این قله مرتفع ثبت نمایند.

این شهرستان به دلیل واقع شدن در دامنه کوههای«قره قشون» به یک منطقه کوهستانی ایده آل برای کوه پیمایی مبدل شده است به طوری که مردم این شهرستان و شهرهای همجوار در فرصتهایی که روزهای تعطیل هفته بدست می آورند، ضمن استفاده از هوای پاک کوهستان و مناظر بی بدیل آن، هیچگاه خود را از مزایا و اثرات ورزش کوه پیمایی که بی هیچ هزینه ای دراختیار آنها قرار می گیرد، محروم نمی کنند.

کد مطلب 2138026

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