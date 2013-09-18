برخی خودروسازان می خواهند فقط راننده را مقصر تصادفات اعلام کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از سایت "راهور 120" اظهار داشت: پلیس بر اساس مفاد قانون جدید راهنمایی و رانندگی نیاز جامعه را در سه حوزه انضباط بخشی ترافیک، ایمنی در آمد و شد و ارایه خدمات دسته بندی کرده و در دستور کار خود قرار داده است. در حوزه ایمنی در چند سال گذشته 28 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شدند که این آمار در سال 91 به زیر 19 هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: در سال 84 به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 25 نفر کشته می شدند که در پایان سال 91 این آمار به 7.3 نفر رسید. این آمار در دنیا 7.5 نفر، در 2.7 نفر و آسیا 1.9 نفر است.

به گفته رئیس پلیس راهور، با ظرفیت قانون جدید طی 3 سال گذشته شاهد کاهش حوادث رانندگی بودیم و اگر می خواهیم این روند ادامه یابد باید در نگاه و رویکرد نیز تحول ایجاد کنیم.

مومنی با اعلام اینکه پیش بینی می کنیم که امسال تلفات رانندگی حداقل 10 درصد کاهش یابد افزود: در 5 ماهه امسال تلفات رانندگی 10.8 درصد کاهش یافته و 900 انسان کمتر کشته شده اند. با پیش بینی مولفه های جدید می توان 30 تا 40 درصد این آمار را کاهش داد.

وی با برشمردن مولفه های موثر و کاهش تلفات رانندگی تاکید کرد: نظارت و کنترل بر رفتار رانندگان سهم زیادی در کاهش تلفات دارد که خوشبختانه این موضوع امروز انجام شده است. باید بتوانیم از فناوری های هوشمند و نوین به عنوان یکی از متغیرها استفاده کنیم و 20 هزار کیلومتر از 200 هزار کیلومتر راه اصلی به سامانه های کنترل هوشمند مجهز شده اند.

به گفته مومنی توسعه و ایمنی راه ها یکی دیگر ا ز مولفه های کاهش تصادفات است و امروز ما در جاده های شمالی که نزدیک به 20 میلیون نفر بر اساس آن سکونت دارند یک جاده دو بانده مجزا نداریم. نقاط حادثه خیز باید رفع شود چرا که همه این عوامل با یکدیگر هم افزایی دارند.

رئیس پلیس راهور در ادامه با اشاره به ایمنی خودروها تاکید کرد: اگرچه در بخشی از مولفه های موثر در کاهش تصادفات پیشرفت داشته ایم اما در حوزه ایمنی خودروها جلو نرفته ایم و ایمنی این وسایل زیاد نیست.

وی با بیان اینکه 50 درصد تلفات در سر صحنه بوده و 50 درصد نیز در حین انتقال یا بیمارستان است، افزود: نرم استاندارد جهانی در این حوزه 15 تا 20 درصد که باید نیروهای امدادی در این حوزه تلاش بیشتری انجام دهند.

مومنی با انتقاد از برخی از خودروسازان گفت: عده ای مایل هستند که پلیس قصور را گردن عامل انسانی بیاندازد و واقعیت این است که در سایر کشورها همه عوامل در تصادفات در نظر گرفته می شوند. درست است که انسان با رعایت قانون می تواند نقص راه و خودرو را کنترل کند اما این دلیل نمی شود که همه تقصیر را گردن عامل انسانی بیاندازیم. وقتی پلیس به عواملی غیر از انسان اشاره می کند عده ای فرافکنی را شروع می کنند.

وی ادامه داد: در حادثه ای که جان 44 انسان را گرفت وقتی کارشناسان می خواهند موضوع را بررسی کنند آنها اجازه نمی دهند و تقصیر را گردن دیگری می اندازند حتی خودشان نمی روند موضوع را بررسی کنند. ما بر اساس قانون و تدبیر فرمانده نیروی انتظامی بر حقوق مردم نیز تاکید داریم. اگر مردم تکلیفشان رعایت قانون است داشتن راه و خودروی ایمن نیز حقشان است.

مومنی با اشاره به راه اندازی سایت راهور 120 افزود: امکان استعلام مبالغ جریمه و ریز تخلفات، استعلام نمره منفی، وضعیت ترافیکی و جوی و اعلام آمار تصادفات از جمله کارکردهای این سایت است ضمن این که از این پس بیش از 100 هزار بازرس نامحسوس که در گذشته گزارشات خود را دستی تحویل پلیس می دادند می توانند با ورود به این سایت تمامی تخلفات را با عکس و فیلم در اختیار پلیس قرار دهند. در فاز دوم نیز مردم می توانند در نقاطی که پلیس یا دوربین وجود ندارد با تهیه عکس و فیلم تخلفات را در اختیار پلیس قرار دهند.

به گفته رئیس پلیس راهور، آزمایشگاه صحت سنجی موارد ارسالی از سوی مردم نیز در حال راه اندازی است.