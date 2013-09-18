مشاور فرهنگي وزارت آموزش وپرورش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين حكم آمده است: با عنايت به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جناب عالي در امور فرهنگي و هنري و تعليم و تربيت كشور بدينوسيله جناب عالي را به عنوان مشاور فرهنگي خود منصوب مي نمايم.

اميد است آموزش و پرورش كشور با بهره گيري از نظرات ارزنده شما كه از صاحب نظران عرصه فرهنگ و هنر و تربيت نسل جوان هستيد بتواند راه تعالي و بالندگي را بيش از پيش طی کند.

توفيق شما را در انجام اين مسئوليت مهم با بهره گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) و سياستهاي دولت تدبير و اميد از خداوند منان مسئلت دارم.