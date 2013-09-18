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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

مشاور فرهنگي وزارت آموزش وپرورش منصوب شد

مشاور فرهنگي وزارت آموزش وپرورش منصوب شد

دكتر علي اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش وپرورش طی حکمی محسن چيني فروشان را به عنوان مشاور فرهنگي آموزش وپرورش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين حكم آمده است: با عنايت به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جناب عالي در امور فرهنگي و هنري و تعليم و تربيت كشور بدينوسيله  جناب عالي را به عنوان مشاور فرهنگي خود منصوب مي نمايم.

اميد است آموزش و پرورش كشور با بهره گيري از نظرات ارزنده شما كه از صاحب نظران عرصه فرهنگ و هنر و تربيت نسل جوان هستيد بتواند  راه تعالي و بالندگي را بيش از پيش طی کند.

توفيق شما را در انجام اين مسئوليت مهم با بهره گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) و سياستهاي دولت تدبير و اميد از خداوند منان مسئلت دارم.

کد مطلب 2138073

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