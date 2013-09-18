احداث زیستگاه زمستانی در باغ پرندگان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمیان افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان اكثر پرندگان زينتي متعلق به مناطق حاره، گرمسير و نيمه گرمسيري هستند و بايد دما و رطوبت براي آنها مناسب باشد و درحال حاضر زمینی به مساحت 900 متر مربع در حال آماده سازی جایگاه زمستانی این نوع پرندگان مجموعه است تا شهروندان در فصل سرما نیز بتوانند بدون هیچ محدودیت از تمامی پرندگان این مجموعه بی نظیر دیدن کنند.

وی افزود: این جایگاه در فضایی سربسته با پوشش دو جداره از جنس puvc که یک نوع عایق گرما است پوشیده می شود و در طراحي مجموعه جايگاه هر گونه پرنده قبل از احداث ،برروي پلان موقعيت ونقشه اصلي در نظر گرفته شده است به طوريكه با توجه به تعداد تقريبي ونوع گونه پرندگاني كه مورد نياز است براي پرندگانی كه زيستگاه مشترك دارند محل مشخصي در نظر گرفته شده است .

شهردار منطقه 4 با اشاره به دیگر اقدامات گفت: درحال حاضر بتون ریزی فنداسیون در حال اجرا است و اسکلت این سازه از نوع گالوانیزه و از بدنه های دو جداره استفاده می شود و همچنین سیستم گرمایشی مرکزی نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین طبق پیش بینی کارشناسان زیستی مجموعه، پرندگان آبزی با استفاده از تاسیسات زیر بنایی در فصل سرما نیز می توانند با حفظ دمای 2 برکه این مجموعه در محیط باز مجموعه بدون هیچ مشکلی در این فضا به حیات خود ادامه دهند.

کریمیان افزود: امید است این جایگاه تا 2 ماه آینده به بهره برداری برسد و در روزهای سرد پاییز و زمستان شهروندان همچنان از این محیط بی نظیر بدون هیچ مشکلی بازدید کنند.