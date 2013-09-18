به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در دست احداث بودن هشت جایگاه سیانجی در این استان، اظهار داشت: به طور متوسط سالانه 70 هزار تن گاز مایع توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی در استان لرستان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه این میزان گاز مایع از طریق 12 تاسیسات گاز مایع در استان توزیع می شود، ادامه داد: در حال حاضر 51 باب جایگاه سیانجی در استان لرستان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان لرستان با بیان اینکه از این تعداد جایگاه سیانجی 42 باب فعال است، ادامه داد: سالانه 73 میلیون متر مکعب گاز از طریق این جایگاههای سیانجی در استان توزیع می شود.
موسوی خواه با بیان اینکه ماهانه هفت هزار مترمکعب گاز از طریق جایگاههای سیانجی لرستان به فروش میرسد، تصریح کرد: یکی از برنامههای در دستور کار شرکت پحش فرآوردههای نفتی لرستان توسعه جایگاههای سی ان جی در استان لرستان است.
وی از از در دست اجرا بودن هشت جایگاه سیانجی در استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین هم اکنون 65 باب جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی در استان لرستان فعال هستند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان لرستان با اشاره به تعداد فروشندگیهای فرآوردهای نفتی در استان لرستان، گفت: هم اکنون بیش از 537 فروشندگی فرآورده های نفتی در لرستان وجود دارد که از این تعداد 208 مورد فروشندگی نفت سفید و 329 مورد نیز نفت سفید و نفت گاز هستند.
موسوی خواه با اشاره به تعداد مصرف کنندگان عمده فرآورده های نفتی در لرستان، عنوان کرد: هم اکنون بیش از هزار و 645 مصرف کننده عمده فرآورده نفتی در لرستان وجود دارد که از این تعداد هزار 444 واحد فعال و ما بقی نیز غیر فعال هستند.
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