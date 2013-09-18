ارتباط چهره به چهره مهمترین نقش در تربیت کودکان را دارد

فرشته شکیبایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: والدینی که در دوران کودکی فرزندشان اوقات بیشتری را به آن‌ها اختصاص می‌دهند، فرزندان موفق‌تری دارند و آنان در دوران جوانی توانایی مقابله با بسیاری از مشکلات را خواهند داشت.

شکیبایی با بیان اینکه وجود علاقه در زندگی ضروری است، اظهار داشت: گاهی فکر می کنیم عشق را می توان با زمان معنی کرد در حالیکه نحوه اختصاص و برنامه ریزی وقت را باید ارزیابی کرد، زیرا زمان طفولیت کودک به سرعت سپری می‌شود و زمانی می رسد که کودک برای بازی و با شما بودن وقت ندارد.

وی با اشاره به اینکه هر چه کودک بزرگتر شود ابراز علاقه به صورت رفتاری و گفتاری در می آید، ادامه داد: به کار بردن کلمات مثبت، به کودک نشان می‌دهد که او بزرگ شده وشما به او احترام می‌گذارید.

شکیبایی افزود: بیان احساسات خود به کودک، صحبت کردن با کودک در حالیکه او را نوازش می کنید، صحبت کردن با دیگران در مورد فرزندتان، توجه کردن به او، توجه به علایق کودک، توجه کردن به او در زمان انجام کارها و گفتگو درباره موضوعات مختلف با کودک از مهم ترین نکات درخشش عشق در زندگی کودکان به شمار می رود.

این فوق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان گفت: با دقت گوش کردن به حرف های کودک، صرف کردن وقت برای احساسات و علایق شان، احترام به نظر آنها، گفتگوی مثبت به جای انتقاد، مهربان بودن با دوستانشان، آراسته نگه داشتن آنها در بین دوستان و خارج از منزل، صحبت نکردن با آنها درباره مشکلات زندگی، گفتن کلمات محبت‌آمیز به آنان و سپری کردن ساعاتی شاد در کنار کودک مهم ترین نکاتی است که با رعایت آنان کودک از علاقه ما به خودش مطمئن شده و در کنار ما احساس آرامش می‌کند.