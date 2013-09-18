323 کلاس درس در مازندران افزوده می شود

قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد کلاس درس در قالب 42 پروژه با زیربنای معادل 38 هزار 670 متر مربع و 214 میلیارد ریال اعتبار همزمان با آغاز سال تحصیلی به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه نوسازی مدارس استان این است که انشاء الله با بهره برداری از حجم وسیعی از پروژه های آموزشی، تربیتی، پرورشی و ورزشی در سطح استا، دانش آموزان و فرهنگیان سال تحصیلی جدید را با شور و اشتیاق آغاز کنند.

وی با اشاره به حضور موثر خیران مدرسه ساز در اهدای ساخت و تجهیز پروژه ها گفت: حضور خیران که با نیات خالص در راه اعتلای فرهنگی استان پا به این عرصه گذاشته اند، موجب ایجاد روحیه می شود.

مازندران 460 هزار دانش آموز دارد.