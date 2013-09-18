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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

شیرزاد:

323 کلاس درس در مازندران افزوده می شود

323 کلاس درس در مازندران افزوده می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: در سال تحصیلی جدید 323 کلاس درس به مجموع واحدهای آموزشی شهرستان اضافه می شود.

قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد کلاس درس در قالب 42 پروژه با زیربنای معادل 38 هزار  670 متر مربع و 214 میلیارد ریال اعتبار همزمان با آغاز سال تحصیلی به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه نوسازی مدارس استان این است که انشاء الله با بهره برداری از حجم وسیعی از پروژه های آموزشی، تربیتی، پرورشی و ورزشی در سطح استا، دانش آموزان و فرهنگیان سال تحصیلی جدید را با شور و اشتیاق آغاز کنند.

وی با اشاره به حضور موثر خیران مدرسه ساز در اهدای ساخت و تجهیز پروژه ها گفت: حضور خیران که با نیات خالص در راه اعتلای فرهنگی استان پا به این عرصه گذاشته اند، موجب ایجاد روحیه می شود.

مازندران 460 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 2138134

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