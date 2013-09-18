افزایش مناطق حفاظت شده كشور/ تدوین پيش نويس نقشه راه حفاظت محيط زيست خليج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا كرباسي روز چهارشنبه در كارگاه آموزشي سازمان منطقه اي دريايي خليج فارس و درياي عمان (راپمي) در سازمان حفاظت محيط زيست افزود: اكنون مساحت مناطق حفاظت شده كشور معادل ۱۰ و سه دهم درصد مساحت كل كشور است كه اين ميزان به ۱۱ و ۷ دهم درصد افزايش مي يابد.حدود نيم درصد از مساحت مناطق دريايي كشور جزو مناطق حفاظت شده دريايي است كه با اجرايي شدن طرح جديد اين ميزان به يك و ۹ دهم درصد مي رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ منطقه جديد دريايي - ساحلي به منظور توسعه مناطق حفاظت شده به دولت پيشنهاد شده است . كميسيون هاي تخصصي هيات دولت در حال بررسي اين مناطق هستند و اميدوارم كه به زودي ۱۶ منطقه مورد نظر به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام شود .

کرباسی تاكيد كرد: در مناطق حفاظت شده صيد و فعاليت هاي صنعتي ممنوع مي شود و فعاليت هاي گردشگري با توجه به رعايت ضوابط زيست محيطي ادامه مي يابد.

وي ادامه داد: اين ۱۶ منطقه پيشنهادي در استان هاي گلستان، گيلان، مازندران، خوزستان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان واقع شده اند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست همچنين از تهيه پيش نويس نقشه راه حفاظت محيط زيست خليج فارس خبر داد و گفت: سازمان منطقه اي دريايي خليج فارس و درياي عمان (راپمي) پيش نويس نقشه راه حفاظت محيط زيست خليج فارس را تهيه كرده است و جلسات تخصصي بررسي اين نقشه در هفتم ، هشتم و نهم مهرماه امسال با حضور كارشناسان هشت كشور منطقه بررسي مي شود.

وي گفت: اين نقشه متضمن حفظ محيط زيست خليج فارس خواهد بود .نقشه راه حفظ محيط زيست خليج فارس در دو بخش ملي و منطقه اي تهيه شده است. الزام اوليه پياده سازي اين نقشه راه اين است كه هر كشوري نسبت به تهيه برنامه ملي خود در اين زمينه اقدام كند.

كرباسي يادآور شد: پايه و اساس اين نقشه راه براساس مباني اكولوژيك گذاشته شده است. ايران براي بخش ملي اين نقشه فعاليت هاي خود را از يك سال گذشته با همكاري آژانس بين المللي همكاري هاي ژاپن (جايكا) آغاز كرده است كه اميدوارم تا سال ۲۰۱۴ اين برنامه ها تدوين شود.

كرباسي ادامه داد: اجلاس وزراي محيط زيست در آبان امسال به مدت ۶ روز در شهر جده، عربستان برگزار مي شود.

وي افزود: روزهاي اوليه اين اجلاس با حضور كارشناسان برگزار مي شود و در آن موضوعاتي همچون نقشه راه حفظ محيط زيست خليج فارس و آب توازن كشتي ها بررسي مي شود. در دو روز آخر اين اجلاس وزراي كشورهاي عضو راپمي در جلساتي برنامه ها را بررسي و تصويب خواهند كرد.

كرباسي افزود : علاوه براين دهمين سالگرد كنوانسيون تهران آبان ماه امسال با حضور وزراي محيط زيست كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران برگزار مي شود. در اين نشست دو موضوع بررسي مي شود . نخست وضعيت دفتر كنوانسيون تهران كه بعد از گذشت ۱۰ سال همچنان در ژنو باقي مانده است ، مشخص مي شود.

وي ادامه داد: ايران و آذربايجان مدعيان اصلي استقرار دفتر كنوانسيون تهران در كشور خود هستند كه اگر نتوانيم آن را به صورت دايم به تهران انتقال دهيم با گردشي بودن آن موافقت خواهيم كرد كه در اين صورت هر پنج سال يك بار در يك كشور مستقر خواهد شد.

كرباسي ادامه داد: موضوع دوم اين نشست بررسي پروتكلهاي پيشنهادي كنوانسيون تهران است.

وي گفت : موضوعات پروتكلهاي پيشنهادي شامل مقابله با آلودگي هاي منشا زمين، مقابله با آلودگي هاي نفتي، تنوع زيستي و اثرات زيست محيطي فرامرزي است كه دو پروتكل اوليه به امضا رسيده و پروتكل سوم در آبان ماه (جلسه دهمين سالگرد كنوانسيون تهران) به امضا خواهد رسيد. موضوع پروتكل چهارم همچنان در حال بررسي است.