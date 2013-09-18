مرز رازی خوی شبانه روزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موید حسینی صدر پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید ازگمرک رازی خوی و در جمع پیله وران مرزنشین افزود: با توجه به ظرفیت بالای مرز رازی و استقبال مردم از این مرز بعلت نزدیکی به ترکیه دولت را بر آن داشته که امسال توجه ویژه ای به این مرز داشته باشد.

وی همچنین از ایجاد پنجره واحد برای ترانزیت و تسریع در تردد مسافران و گردشگران در این مرز خبر داد و اظهارداشت: با همکاری گمرک ایران و ترکیه طرحهای اولیه اجرای پنجره واحد تهیه شده است.

در این بازدید مردم شهر مرزی قطور خواستار ایجاد درمانگاه شبانه روزی در این شهر شدند که نماینده خوی برای ایجاد آن قول مساعد داد.

همچنین امروز با حضور نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی مسائل و مشکلات بخش مرزی قطور بررسی شد.

گمرک رازی خوی با کمبود امکانات مواجه است

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در این نشست با انتقاد از کمبود امکانات گمرگ رازی برضرورت توجه مسئولان استانی برای فعال شدن این گمرک و افزایش فعالیتهای آن تاکید کرد.

موید حسینی صدر همچنین با اشاره به امنیت پایدار در مرزها آن را نماد اقتدار دولت و ملت ایران دانست و گفت: امروز شرایط برای تکمیل زیر ساختهای مناطق مرزی و روستاهای مرزی و توسعه مناطق عشایری فراهم شده است و نیاز به توجه بیشتر مسئولان و تخصیص اعتبارات دارد.

غلامحسین عماری فرماندار خوی نیز در این مراسم گفت: با اعتباراتی که با تلاش نماینده خوی و استاندار آذربایجان غربی به جاده قطور اختصاص یافت اکنون آسفالت این جاده پایان یافته و تنها اجرای سه پل غیر همسطح باقی مانده است.

وی همچنین با تجلیل از بیداری و هوشیاری عشایر و مرزنشینان آن را عامل خنثی شدن توطئه های دشمنان دانست.

ملا قادری امام جمعه شهر قطور هم در این مراسم از تلاش های مسئولان در جبران کمبودهای این بخش تقدیر کرد و خواستار شبانه روزی شدن گمرک رازی شد.

نصیرزاده بخشدار قطور هم در این مراسم از اجرای 30 طرح عمرانی زیر بنایی در بخش قطور خوی خبر داد.