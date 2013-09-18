به گزارش خبرنگار مهر، فرقه هاي انحرافي در حال حاضر خطرناكترين ابزاري است كه استعمارگران از آن عليه ايران استفاده مي كنند و آنچه در اين ميان به شدت احساس مي شود، آشنايي اقشار مختلف مردم به ويژه دانش آموزان و دانشجويان با اين فرقه هاي ضاله و مسيرهاي گمراه كننده آنهاست.

در اين راستا در اردوهای ندای بهشت کلاسهای بسیاری در زمینه های مورد نیاز دانش آموزان در استان يزد در حال برگزاري است و یکی از این مباحث، آشنایی با فرقه‌های مختلف انحرافی است که دشمن تلاش می کند تا برای فرسوده کردن انقلاب اسلامی از آنها بهره بگیرد.

این اردوها که توسط جمعی از طلاب ابرکوهی و جمعی از فعالان فکری، فرهنگی انقلاب اسلامی از شهرستان ابرکوه سومین دوره خود را در اردوگاه بهزیستی نیر در شهرستان تفت پشت سر می گذارد، کلاسهای مختلف آموزشی و برنامه های تفریحی اسلامی بسیاری را برای شرکت کنندگان در این اردوها تدارک دیده است.

شرکت کنندگان در این اردو امسال با شرط معدل بالا پذیرفته شده اند و علت آن از زبان مسئولان برگزاری، نیرو سازی برای انجام کارهای فرهنگی در سالهای آتی است.

مباحثی چون شناخت فرقه های انحرافی و پاسخ به شبهات یکی از بحث های جدی مطرح شده در این کلاس ها است که با استقبال روبرو شده است و انبوه دانش آموزانی که بعد از پایان کلاس نیز برای پاسخ به سئوالات خود گرد اساتید حلقه می زنند، نشان از اهمیت پاسخگویی به نسل جوان است.

آن چه در زیر می آید ماحصل و مختصری از یکی از این کلاس ها است که توسط حجت الاسلام عليرضا برزگر کارشناس مذهبی و معاونت فرهنگی اردوهای ندای بهشت در جمع دانش آموزان بیان شده است.

تاریخچه تشکیل فرقه های انحرافی

ماحصل کلاس های قبلی در مورد روش غرب و استعمار برای نابودی اسلام و مسلمین به خصوص تشیع این شد که از سویی روسیه تزار یا همان شوروی سابق که کشوری استعمارگر بود جاسوسی به نام "کینیاز دالگورکی" را برای به دست آوردن اطلاعات در مورد مسلمانان به ایران و کشورهای اسلامی فرستاد و به وسیله او توانست فرقه ای ضاله به نام بهائیت را بر سر کار بیاورد.

از سوی دیگر هم کشورهای غربی نظیر انگلیس مکار، با فرستادن جاسوسی به نام "مستر همفر" به کشورهای اسلامی و جمع کردن اطلاعات از بزرگان این کشورها توانستند فرقه ضاله دیگری به نام وهابیت را تاسیس کنند و با حیله های فراوان این فرقه ضاله را در راس حکومت و قدرت قرار دهند.

جواب شبهات وهابیون در روایات خودشان داده شده است/ قرآن بزرگترین پاسخگو به شبهه افکنان

وهابیون دارای اندیشه هایی سست و بی پایه هستند که جواب شبهاتشان در کتابها، اعتقادات و روایات خودشان به وفور قابل رویت است.

مهمترین کتابی که جواب آنها را داده است و آنها در قبال آن در سکوت مانده اند، خود قرآن کریم است که ما شیعیان به راحتی می توانیم به وسیله استفاده از این کتاب و تلاوت و تدبر در آن، جواب شبهات آنها را به راحتی بدهیم ولی باید بدانیم که آنها مصداق "صم بکم عمی فهم لا یعقلون" شده اند.

راه دیگر برای اینکه بدانیم شبهات آنها بی پایه و اساس است و سران آنها بدون هیچ بار علمی و فقط با تعصبی کورکورانه و یا اندیشه هایی مالی، دست به تبلیغ می زنند این است که بسیار پیش آمده است که علمای شیعه به آنها پیشنهاد مناظره داده اند ولی آنها به نحوی از زیر آن شانه خالی کرده و پا پیش نگذاشته اند.

مهم ترین شبهاتی که آنها بیان می کنند از این قبیل است: حرمت تبرک، حرمت شفاعت جستن از اولیاء الله، حرمت توسل، حرمت زیارت اهل قبور به ويژه براي بانوان، حرمت برگزاری جشن و شادی و عزاداری برای ائمه و معصومان و بزرگان، حرمت گریه بر اموات، حرمت بارگاه ساختن بر روی قبور و....

اساسی ترین راه های دشمن برای از بین بردن اسلام

اساسی ترین راه های دشمنان اسلام برای از بین بردن اسلام و مسلمین که آنها را به وسیله عقاید وهابیت ترویج داده اند و روی آنها سرمایه گذاری زیادی می کنند دو روش تکفیر مسلمین و تخریب آثار تاریخی مسلمین است که وهابیت تا به حال با این دو روش ضربه سنگینی بر مسلمانان چه شیعه و چه سنی وارد ساخته اند که برای درک بهتر مطلب این دو روش را تشریح می شود.

تکفیر مسلمین یکی از عقاید وهابیت است

در مورد تکفیر مسلمین، اندیشه وهابیت بر این پایه است که هر شخصی غیر از این تفکر را قبول و اعتقادات آنها را قبول نداشته باشد و رد کند، تکفیر شده و حکم کفر او صادر می شود و این مساوی با حلالیت دم و خون او است؛ خواه این مخالف، شیعه و یا سنی باشد!

عملکرد گذشته آل سعود و وهابیت نشان می دهد که این فرقه ضاله فقط با شیعیان دشمنی نداشته اند بلکه هر کس، چه سنی و چه شیعه، که دارای تفکری مخالف با آنها بوده است، مشرک شناخته شده و او را می کشتند که روشن ترین مثال آن قتل عام مردم طائف در سال 1217 هجری قمری است. در این کشتار پیر و جوان، زن و مرد و...همه و همه را کشتند تا حدی که در تاریخ آمده است که کودک شیرخوار را در آغوش مادرش سر می بریدند.

در جای دیگر نقل شده است؛ چون که علمای فرق چهارگانه اهل سنت با این فرقه تازه تاسیس و بی بته وهابیت مخالف بوده اند و مردم را از بی مبنایی این عقاید آگاه می ساختند، تعداد زیادی از آنها را به قتل رساندند و این دو مسئله فقط در مورد کشتار اهل سنت بود.

کشتار شیعیان نیز دارای مثال های فراوانی است که قابل نقل است ولی بسیاری از آنها نیازی به نقل ندارد چون در جلوی چشم خود ما در حال رخ دادن است و برای مثال می توان به کشته شدن بسیاری از مردم شرق کشور به دست گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی در قضیه تاسوکی، انفجار مسجد علی ابن ابی طالب (ع) چابهار و ... اشاره کرد.

برای درک بهتر مطلب و اطلاع از کشتارهای وحشیانه این فرقه ضاله، مطالعه فصل سوم از جلد اول کتاب "وهابیت از منظر عقل و شرع" نوشته استاد دکتر سید محمد حسینی قزوینی، راهگشاست.

اینها فقط شمه ای از جنایاتی بود که به دست وهابیت رخ داده است و به وسیله این جنایات مسلمانان را به خاک خون کشیده اند و علاوه بر بد نام کردن مسلمانان، غرب و استکبار را به هدفشان نزدیکتر می کنند.

سودی که غرب و استعمار از فرقه های ضاله می برند

سئوالی که ممکن است مطرح شود، اين است که غرب و استکبار چه سودی از این کشتار می برد. بهره ای که غرب و استکبار از این کشتارها می برند، به ضرب المثلی انگلیسی بر می گردد که مضمونش این است؛ اختلاف بینداز و حکومت کن.

سود آنها از این کشت و کشتارها هم جنبه مذهبی و عقیدتی و هم جنبه اقتصادی دارد که هر دوی اینها به سیاست بازی های آنها بر می گردد.

جنبه اقتصادی آن نیز این است که غرب و استکبار با به جان هم انداختن مسلمانان و جنگ های داخلی که با سیاستهای آنها ایجاد می شود، نهایت استفاده را با فروش اسلحه و مهمات و....به کشورها و گروه های درگیر می برند و سودهای هنگفتی را به نفع خود به جیب زده و بهره ای بیش از هر چیز دیگر می برند و سلاح های مانده در انبار خود را به فروش می رسانند.

بهره دومی که آنها از این جنگ های داخلی و حزبی و منطقه ای می برند، این است که زمینه را برای حضور فیزیکی و اردو کشی خود در کشورهای اسلامی و استفاده از منابع غنی این کشورها مثل نفت در عراق و سوریه و طلا در کشورهای اسلامی شمال آفریقا و ... آماده می کنند.

فایده اقتصادی که دشمن از درگیری مسلمانان می برد

این دو، فقط فایده اقتصادی بود که آنها از این آشوبها می برند اما فایده دیگری که فایده اعتقادی است؛ این است که آنها با ایجاد این جنگها به وسیله گروه های تکفیری، هدف اصلی خود که اسلام هراسی باشد را ایجاد می کنند.

آنها با ایجاد این جنگ ها و مخابره اخبار آنها برای تمام دنیا، مسلمانان را مردمی وحشی و خون ریز معرفی می کنند و جوانان و مردمانی را که با اسلام آشنا شده و در حال تحقیق برای پیوستن به این دین مهربان هستند را به هراس می اندازند و آنها را از تصمیم خود باز می دارند و یا حتی کاری می کنند که امنیت جانی مسلمانان را در کشورهای دیگر به خطر می اندازد.

از سوی دیگر با سانسور اخبار جنگ های داخلی و بین حزبی و گروهی دیگر کشور های غربی و بزرگنمایی درگیری های کشورهای اسلامی و القای شبهه به این صورت که چرا فقط در کشورهای اسلامی و در بین مسلمانان جنگ رخ می دهد و چرا مسلمانان همیشه با هم درگیرهستند و از این قبیل شبهات، با ذهن جوانان ما بازی می کنند و آنها را از اعتقادات خود دور می سازند.

محو آثار اسلامی دشمنان را به هدف نزدیک می سازد

اینها فقط مباحثی در مورد تکفیر مسلمانان توسط وهابیت بود اما گزینه دیگر که غرب از آن بهره ی زیادی می برد، مسئله محو آثار اسلامی است.

تخریب آثار و تاریخ مسلمین یکی دیگر از روشهای غرب و استکبار برای نابودی اسلام و مسلمانان است که توسط عقاید وهابیت آن را عملی می کنند که این نکته اهمیت زیادی دارد ولی بسیاری از مردم از آن آگاهی ندارند و بر عکس آن را توسعه حرمین شریفین و ... می دانند.

در تحقیقی که از بسیاری از جوانان مسیحی به دست آمده است به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از آنها حضرت مسیح را افسانه ای بیش نمی دانند و ایشان را مثل یک قصه تصور می کنند و وقتی آن را علت یابی کردند به این نتیجه رسیدند که چون از حضرت مسیح (ع) هیچ اثر و بنایی وجود ندارد، جوانان نسبت به ایشان این گونه فکر می کنند.

دشمنان اسلام از همین تجربه استفاده می کنند و برای اینکه اسلام را نابود کنند، دست به محو تدریجی آثار تاریخی اسلامی با اهرم آل سعود و تکفیری ها زدند.

وهابیت تکفیری با تخریب تدریجی آثار تاریخی اسلام مانند مساجد و مکان های مقدس قدیمی که هر کدام تاریخی را در خود جای داده اند در صدد هستند تا به تدریج اسلام را از واقعیت به افسانه تبدیل و آن را نابود کنند که این آرزو را به گور می برند.

اثری از بسیاری از آثار اسلامی در عربستان نیست

برای مثال وقتی قدیمی ها به حج مشرف می شدند، خیلی محسوس با مسجد النبی و کوچه بنی هاشم و خانه های اهل بیت علیهم السلام و... آشنا می شدند و در اذهان آنها جا می گرفت اما همین قضیه برای جوانان امروز و زائران امروز امری بعید است چون به برکت آل سعود و وهابیت! تمام آن کوچه و خانه های تاريخ ساز دوران صدر اسلام ويران شده و تنها چیزی که اين مسير تاريخي را به زائران یادآوری می کند، گفتار روحانی کاروان در زیارت دوره است که همان را هم اگر کسی در آن شرکت نکند، اصلا نمی فهمد که کوچه بنی هاشمی وجود داشته و اهل بیتی در آن بوده اند و مادری در آن کتک خورده است و ...

پس خوب است که اگر به حج مشرف شدیم و تخریب اطراف حرمین شریفین را دیدیم و بهانه توسعه را شنیدیم، سریع از این کار آل سعود تعریف و آنها را تکریم نکنیم بلکه کمی عمیق تر به این مسئله نگاه کنیم و ببینیم چه ضرر عظیمی در حال ایجاد شدن برای مسلمین است.

این روش یکی از روش های خوب برای نابودی و خارج کردن یک تاریخ از اذهان یک ملت و اهل یک دین است که توسط دشمن دنبال می شود.

این دو روش از عمده روش ها و اساسی ترین روش های دشمنان اسلام برای نابودی اسلام است که برای تحقق آن از گروهی مرتجع و بی منطق به نام وهابیت و تکفیری ها استفاده می کنند.

به گزارش مهر، نظير اين مباحث در اين اردوي 10 روزه كه با روشي خلاقانه در حال برگزاري است، مطرح مي شود و دانش آموزان به عنوان گروه هدف وهابيت، با عقايد منسوخ شده اين فرقه ظاله آشنا مي‌شوند.

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گزارش:رحیم میرعظیم