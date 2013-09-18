مشکل بیمه هنرمندان موقتا حل شد/ اولین اقدام ویژه فرهنگی دولت رسیدگی به حوزه کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلایل قطع بیمه هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اینکه آیا این مشکل برطرف شده است یا خیر؟ اظهار کرد: تامین اجتماعی در صورت بدهی بیمه را قطع می کند، البته تصمیماتی گرفته شد که به صورت موقت این مساله برطرف شود چون موضوع هنرمندان و نویسندگان و ظرافت هایی که در کار دارند، مطرح است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارائه لایحه نظام صنفی و زمان آن گفت: به تدریج باید کار کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد، چون تهیه آن نیاز به زمان دارد.

جنتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اینکه اولین کار ویژه فرهنگی دولت یازدهم که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد، چیست؟ عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازوی فرهنگی دولت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: کاری که ما بدنبال آن هستیم، در حوزه فرهنگ عمدتا بحث کتاب، چاپ، نشر، نویسندگان، برخورد و ارتباط با این قشر است.

وزیر ارشاد درباره ممیزی کتاب اضافه کرد: آنچه به دنبالش هستیم این است که تسهیلاتی فراهم کنیم تا درباره کتاب هایی که عرضه می شود در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد و همان طور که در قانون آمده است در این خصوص یک ماهه پاسخ داده شود و اگر ضرورت بود یک ماه دیگر این زمان تمدید شود.

جنتی گفت: ما باید در زمینه کتاب به نحوی عمل کنیم که در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم داده شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد که باید در روش تخصیص یارانه مطبوعات تجدید نظر شود.‬