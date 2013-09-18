به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از هنرمندان گرایشهای مختلف هنرهای تجسمی برگزار شد، تعدادی از آثار تصویرسازی، نقاشی و طراحی گرافیک این هنرمند فقید کشور به صورت اسلاید پخش شد.

در ادامه این نشست برخی از هنرمندان پیشکسوت تجسمی استان به تحلیل آثار و شیوه کار این هنرمند فقید پرداختند.

زنده یاد مرتضی ممیز متولد سال 1314 تهران، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای تهران در سال 1344 و مؤسس و بانی رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.

این هنرمند بزرگ پس از سالها تلاش مجدانه برای اعتلای هنر تجسمی در کشور، در سال 1384 به علت عارضه سرطان دار فانی را وداع گفت.

نشست تخصصی مرور آثار هنرمندان مطرح و برجسته تجسمی کشور هرهفته در حوزه هنری استان برگزار می شود.