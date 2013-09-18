به گزارش خبرنگار مهر، روز بیست و چهارم شهریورماه بود که علیرضا خسروی طی حکمی هدیه تهرانی را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک تای چی چوان منصوب کرد. به دنبال این حکم مسئولان این سبک اعتراضات گسترده ای را به این اقدام فدراسیون ووشو انجام دادند و در مصاحبه های متعدد به انتقاد از عملکرد مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو پرداختند.

شکوفه دیوانی معاون تای چی و سبک های نرم درونی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این احکام بدون هماهنگی با وزارت ورزش و همچنین بنیانگذار ووشو استاد داداشی و بنده صورت گرفته و از نظر ما این احکام قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: طی شکوائیه ای که به وزارت ورزش، اساتید و پیشکسوتان ووشو ارائه دادند و همچنین حضورا" صحبتی که با آقای دکتر سجادی انجام دادیم این نامه به آقای رغبتی ارجاع داده شد و ایشان نامه را به آقای منکر چی کارشناس سبک ها فرستاده اند و نامه در حال بررسی می باشد و چطور نامه ای که جوابش نیامده ، فدراسیون سر خود حکم برای دیگران صادر می کند.

دیوانی خاطرنشان کرد: در ضمن سبک تای چی چوان مربوط به بنیان گذار ووشو و رئیس سبک است که سالها برای آن زحمت کشیده اند و ووشو را در ایران پایه گذاری کرده اند و آقای علی‌نژاد بدون احترام و مذاکره با ایشان سبک را به آقای خسروی داده اند در جایی که آقای خسروی یکی از شاگردان مبتدی ایشان می باشند که معاونت تای چی چوان را به خانم هدیه تهرانی داده. خانم هدیه تهرانی از شاگردان خود من هستند و من تعجب می کنم آقای علی‌نژاد به عنوان یک مدیر کلمات بسیار دروغ و سطحی را بیان می کند و دلیلشان هم این است که ایشان را انتخاب کرده ایم برای تبلیغ تای چی، مگر تای چی کالای تبلیغاتی است که نیاز به تبلیغ از سوی بازیگر سینمایی داشته باشد؟

وی افزود: آقای علی‌نژاد! تای چی حرکتی درونی ، ذهنی و قدم به قدم با روح افراد سرو کار دارد. شما در این چند سال که به مدیریت ووشو آمده اید هیچ قدمی برای تای چی بر نداشته اید. لذا چطور یک شبه دلسوز این سبک شده اید و می خواهید این سبک را با سوء استفاده از یک بازیگر سینما به نمایش بگذارید؟

حسین داداشی بنیانگذار ووشو در ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان همین نکات گفت: متاسفانه نامهربانی ها از سوی فدراسیون ووشو نسبت به ما زیاد است. من این ورزش را با خون دل و زحمات طاقت فرسا به اینجا رساندم اما حالا احساس می کنم که آقای علی نژاد می خواهد با استفاده از حضور یک هنرپیشه از نام وی سوء استفاده کند.

وی افزود: من بارها با آقای علی نژاد صحبت کردم و از ایشان خواستم اجازه دهند تا کارهای فنی ووشو را ما انجام دهیم که در این رشته سررشته داریم. اما ایشان با خودخواهی و خودرایی به دنبال اعمال سلیقه در همه کارها هستند. در حالی که ایشان یک رئیس فنی نیست.

داداشی خاطرنشان کرد: چندی پیش در مسابقاتی شرکت کردم که متاسفانه به من سم خوراندند و این اقدام باعث شد چند ماه درگیری بیمارستان و مداوا باشم و به ناچار خانم دیوانی را به عنوان معاون سبک معرفی کردم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چرا بعد از اهدا حکم به هدیه تهرانی چنین واکنش هایی صورت گرفت گفت: ما مشکلی با خانم تهرانی نداریم. مشکل ما با رئیس فدراسیون است که خودمحور است. ایشان کسی را به عنوان مسئول قرارداده که شاگرد صدم من بوده. خانم هدیه تهرانی هم هنوز شرایط مربیگری را پیدا نکرده. به نظرم رئیس فدراسیون می خواهد از نام ایشان سوء استفاده کند.

حسین داداشی در پایان گفت: آقای علی نژاد عنوان کرد که کار ما تعطیل شده است اما خود ایشان این بلا را سرما آوردند. برخی ها حکم فروشی می کنند و از این طریق به ووشو لطمه می زنند. این اقدام درستی نیست چرا که من برای اینکه ووشو را به اینجا برسانم عمر و جوانی ام را گذاشته ام و با هزینه شخصی برای این رشته از جانم مایه گذاشتم.