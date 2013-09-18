76.99 درصدجمعیت روستایی و عشایری آذربایجان غربی فاقد پوشش بيمه اجتماعي هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس معزز پیش از ظهر چهارشنبه در همايش بخشداران آذربايجان غربي با بیان اینکه هم اکنون 23 درصد از خانوارهای روستایی و عشایری استان از خدمات صندوق بيمه استفاده می کنند اظهارداشت: بيش از ۳۸ هزار خانوار در استان تحت پوشش اين صندوق هستند.

وی با بیان اینکه 326 خانوار در آذربايجان غربي نيز از صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، مستمري ماهانه دريافت مي كنند افزود: چايپاره با ۳۰ درصد ضريب نفوذ بيمه اجتماعي، رتبه اول را در آذربايجان غربي در اين خصوص به خود اختصاص داده است.

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير آذربايجان غربي گفت: ۱۶۴ كارگزاري بيمه در سطح دهستان هاي استان فعال هستند كه از اين تعداد، ۱۳۱ كارگزاري در دهياري ها بوده و باقي شامل تعاوني دهياران و شركت هاي تعاوني توليد عشايري هستند.

معزز با تاکید بر فرهنگ‌ سازی بر توسعه بیمه روستائیان اظهارداشت: تا پایان سال جاری مقرر شده میزان درصد افراد زیر پوشش بیمه روستایی و عشایری را ارتقا دهیم.