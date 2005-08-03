امروز در تاريخ

تاسيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي :







در گذشت آيت الله آذربايجاني :

در چنين روزي در سال 1358 ه ق ميرزا ابوالحسن آذربايجاني مشكيني »از علماي برجسته جهان تشيع دار فاني را وداع گفت .

از ايشان آثار متعددي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به حاشيه بر شرح منظومه سبزواري

اشاره كرد .



حذف رسمي عناوين والقاب :



برگزاري مناسبت ها ، مراسم عمومي وراهپيمايي هاي سراسري كشورعلاوه برتعظيم شعائر مذهبي ، ملي وانقلابي داراي اثرات بالقوه بالاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي است كه با بازتابهاي گسترده بين المللي وجهه مردمي نظام مقدس جمهوري اسلامي را به نمايش مي گذارد . موضوع فعاليت مركزي توانا و پويا براي تقبل مسووليت يادشده و اداره صحيح و سازماندهي در جريان حركت عمومي مردم در قالب شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به عنوان مركز هماهنگي و مشاركت جمعي سازمانهاي ذي ربط رسميت يافت و با تاييد حضرت امام خميني ( ره) و سرپرستي حجت الاسلام حقاني مركز موجوديت يافت و در طول عمر پر بركت انقلاب همراه با شور و شوق وصف ناپذير آحاد ملت به وظيفه پاسداري از حضور امت مسلمان ايران در صحنه انقلاب پرداخت . شوراي مذكور در حال حاضر به عنوان نهادي مستقل تحت نظارت و هدايت عاليه مقام معظم رهبري قراردارد واين شورا با دبيري آيت الله جنتي انجام وظيفه مي كند .



از چنين روزي در سال 1314 ه ش دستور حذف عناوين والقاب اضافي افراد همچون خان ، ميرزا ، دوله و...به اجرا در آمد و مراكز ثبت احوال كشور موظف شدند در مكاتبات رسمي چنين عناويني را به هيچ وجه بكار نبرند .



افتتاح كانال پاناما :





در چنين روزي در سال 1914 ميلادي كانال پاناما افتتاح شد . مهندس دولسپوس سازنده و طراح كانال سوئز، از سال 1879 ساختن كانال پاناما را ميان دو اقيانوس اطلس و آرام آغاز كرد . امتياز اين كانال در 18 نوامبر سال 1903 به آمريكا واگذار شد.



روز استقلال نيجر :





اين كشور در منطقه استوايي ، مركز آفريقاي غربي بين نيجريه و ليبي قرار گرفته است . مساحت آن تقريبا هفت دهم خاك ايران است . بخش مهمي از اين كشور را صحرا ومناطق كويري پوشانده است . نژاد مردم آن سياه و زبان رايج آنان فرانسه ، عربي و محلي است . اكثر مردم اين كشور مسلمان اند و بقيه از مسيحيت پيروي مي كنند . نوع حكومت نيجر، جمهوري است . نيجر در چنين روزي در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور نيامي نام دارد .



آغاز سفر كلمب :

در چنين روزي در سال 1492 ميلادي سفر هاي اكتشافي كريستف كلمب آغاز گرديد . كلمب دريانوردي ايتاليايي است كه موفق به كشف قاره آمريكا گرديد .



اتحاد با اروپا :

در چنين روزي در سال 1877 ميلادي قرار داد اتحاد با سه كشور اروپايي و روسيه امضا شد . روسيه قصد داشت با اعمال اين قرارداد از نفوذ عثماني در منطقه اروپاي شرقي بكاهد .



تولد اليشا گريوز ايتس :

اين مخترع آمريكايي در چنين روزي در سال 1811 ديده به جهان گشود . وي آسانسور را اختراع كرده است .



تولد ورو لوييس پارينگتون :

پارينگتون ، منتقد ، معلم ونويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1871 به دنيا آمد . وي در سال 1928 جايزه پوليتزر ادبي را از آن خود كرد .



تولد لويس گروئنبرگ :

اين آهنگساز بر جسته لهستاني در چنين روزي در سال 1884 متولد شد . "دانيل جاز" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد روپرت برووك :

برووك اين شاعر پر آوازه انگليسي در چنين روزي در سال 1914 ديده به جهان گشود .



تولد ري بلاك :

اين رهبر اركستر فرانسه در چنين روزي در سال 1902 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . "دي سووليوان" و "جكي گليسون "عنوان هاي مهمترين آثار موسيقايي اوست .



تولد جيمز مك گروگر بونز :

بونز نويسنده سياسي آمريكايي در چنيند روزي به سال 1918 متولد شد ." شيرو روباه" عنوان مهمترين اثر مكتوب وي است .



تولد پي دي جيمز :

در چنين روز پي دي جيمز نويسنده آمريكايي داستانهاي پليسي و جنايي قدم به عرصه گيتي نهاد . "صورتش را بپوشان "عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



ولد هيدن كاروت :

هيدن كاروت نويسنده بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد ." غراب و قلب " عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد لئون يوريس :

