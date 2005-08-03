  1. هنر
  2. سایر
۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۷:۳۱

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر :امروز چهارشنبه دوازدهم مرداد سال1384هجري شمسي مقارن است با بيست و هفتم جمادي الثاني سال 1426هجري قمري و برابراست با سوم اوت سال 2005 ميلادي .

تاسيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي :

برگزاري مناسبت ها ، مراسم عمومي وراهپيمايي هاي سراسري كشورعلاوه برتعظيم شعائر مذهبي ، ملي وانقلابي داراي اثرات بالقوه بالاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي است كه با بازتابهاي گسترده بين المللي وجهه مردمي نظام مقدس جمهوري اسلامي را به نمايش مي گذارد . موضوع فعاليت مركزي توانا و پويا براي تقبل مسووليت يادشده و اداره صحيح و سازماندهي در جريان حركت عمومي مردم در قالب شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به عنوان مركز هماهنگي و مشاركت جمعي سازمانهاي ذي ربط رسميت يافت و با تاييد حضرت  امام خميني ( ره)  و سرپرستي حجت الاسلام حقاني مركز موجوديت يافت و در طول عمر پر بركت انقلاب همراه  با شور و شوق وصف ناپذير آحاد ملت به وظيفه پاسداري از حضور امت مسلمان ايران در صحنه انقلاب پرداخت . شوراي مذكور در حال حاضر به عنوان نهادي مستقل تحت نظارت و هدايت عاليه مقام معظم رهبري قراردارد واين شورا با  دبيري آيت الله جنتي انجام وظيفه مي كند  .

در گذشت آيت الله آذربايجاني :
در چنين روزي در سال 1358 ه ق ميرزا ابوالحسن آذربايجاني مشكيني »از علماي برجسته جهان تشيع دار فاني را وداع گفت .
از ايشان آثار متعددي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به  حاشيه بر شرح منظومه سبزواري 
اشاره كرد .

 حذف رسمي عناوين والقاب :


از چنين روزي در سال 1314 ه ش دستور حذف عناوين والقاب اضافي افراد همچون خان ، ميرزا ، دوله و...به اجرا در آمد و مراكز  ثبت احوال كشور موظف شدند در مكاتبات رسمي چنين عناويني را به هيچ وجه بكار نبرند .

افتتاح كانال پاناما :


در چنين روزي در سال 1914 ميلادي كانال پاناما افتتاح شد . مهندس دولسپوس سازنده و طراح كانال  سوئز، از سال 1879  ساختن كانال  پاناما را ميان دو اقيانوس اطلس و آرام  آغاز كرد . امتياز اين كانال  در 18 نوامبر سال 1903  به آمريكا واگذار شد.

روز استقلال نيجر :


 اين كشور در منطقه استوايي ، مركز آفريقاي غربي بين نيجريه و ليبي قرار گرفته است . مساحت آن تقريبا هفت دهم خاك ايران است . بخش مهمي از اين كشور را صحرا ومناطق كويري پوشانده است . نژاد مردم آن سياه و زبان رايج آنان فرانسه ، عربي و محلي است . اكثر مردم اين كشور مسلمان اند و بقيه از مسيحيت پيروي مي كنند . نوع حكومت نيجر، جمهوري است . نيجر در چنين روزي در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور نيامي نام دارد .

آغاز سفر كلمب :
در چنين روزي در سال 1492 ميلادي سفر هاي اكتشافي  كريستف كلمب آغاز گرديد . كلمب دريانوردي  ايتاليايي است كه موفق به كشف قاره آمريكا گرديد .

اتحاد با اروپا :
در چنين روزي در سال  1877 ميلادي قرار داد اتحاد با سه كشور اروپايي و  روسيه امضا شد . روسيه قصد داشت با اعمال اين قرارداد از نفوذ عثماني در منطقه اروپاي شرقي بكاهد .

تولد اليشا گريوز ايتس :
اين مخترع آمريكايي در چنين روزي در سال 1811 ديده به جهان گشود . وي آسانسور را اختراع كرده است .

تولد ورو لوييس پارينگتون :
پارينگتون ، منتقد ، معلم ونويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1871 به دنيا آمد . وي در سال 1928 جايزه پوليتزر ادبي را از آن خود كرد .

تولد لويس گروئنبرگ :
اين آهنگساز بر جسته لهستاني در چنين روزي در سال 1884 متولد شد . "دانيل جاز" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

تولد روپرت برووك :
برووك اين شاعر پر آوازه انگليسي در چنين روزي در سال 1914 ديده به جهان گشود . 

تولد ري بلاك :
اين رهبر اركستر فرانسه  در چنين روزي در سال 1902 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . "دي سووليوان" و "جكي گليسون "عنوان هاي مهمترين آثار  موسيقايي اوست .

تولد جيمز مك گروگر بونز :
بونز نويسنده سياسي آمريكايي در چنيند روزي به سال 1918 متولد شد ." شيرو روباه" عنوان مهمترين اثر مكتوب  وي است  .

تولد پي دي جيمز :
در چنين روز پي دي جيمز نويسنده آمريكايي داستانهاي پليسي و جنايي قدم به عرصه  گيتي نهاد . "صورتش را بپوشان "عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .

ولد هيدن كاروت :
هيدن كاروت  نويسنده بر جسته  آمريكايي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد ." غراب و قلب " عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .

تولد لئون يوريس :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1924 ميلادي به دنيا آمد . وي صاحب اثاري چون "كييو بي هشتم" و "اگزودوس" است . نخستين رمان وي با عنوان شعار جنگي در سال 1953 ميلادي منتشر شد . وي دوم  تير ماه سال جاري دار فاني را وداع گفت .

تولد جيمز كوماك :
اين نويسنده ، كارگردان و بازيگر آمريكايي در چنين روزي در سال 1930 به دنيا آمد . "عشق پدر ادي "عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد حبيب بورگينا :
حبيب بورگينا نخستين رييس جمهور تونس در چنين روزي در سال 1901ميلادي ديده به جهان گشود .

تولد مارتا استوارت :
اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1941ميلادي به دنيا آمد . وي در  نوشتن كتاب هاي آشپزي تبحر خاصي داشت . او علاوه بر اين بازيگر نيز بود و در چندين  فيلم نيز ايفاي نقش كرد . "  آن دو" عنوان مهمترين فيلمي است كه وي در آن ايفاي نقش كرده است .

تولد جيمز لا ند يس :
اين كارگردان آمر يكايي در چنين روزي در سال 1950 به دنيا آمد ." منطقه تاريك روشن " عنوان مهمترين اثر سينمايي  اوست .

کد مطلب 213824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها