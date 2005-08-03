امروز در تاريخ

برگزاري مناسبت ها ، مراسم عمومي وراهپيمايي هاي سراسري كشورعلاوه برتعظيم شعائر مذهبي ، ملي وانقلابي داراي اثرات بالقوه بالاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي است كه با بازتابهاي گسترده بين المللي وجهه مردمي نظام مقدس جمهوري اسلامي را به نمايش مي گذارد . موضوع فعاليت مركزي توانا و پويا براي تقبل مسووليت يادشده و اداره صحيح و سازماندهي در جريان حركت عمومي مردم در قالب شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به عنوان مركز هماهنگي و مشاركت جمعي سازمانهاي ذي ربط رسميت يافت و با تاييد حضرت امام خميني ( ره) و سرپرستي حجت الاسلام حقاني مركز موجوديت يافت و در طول عمر پر بركت انقلاب همراه با شور و شوق وصف ناپذير آحاد ملت به وظيفه پاسداري از حضور امت مسلمان ايران در صحنه انقلاب پرداخت . شوراي مذكور در حال حاضر به عنوان نهادي مستقل تحت نظارت و هدايت عاليه مقام معظم رهبري قراردارد واين شورا با دبيري آيت الله جنتي انجام وظيفه مي كند .
در گذشت آيت الله آذربايجاني :
در چنين روزي در سال 1358 ه ق ميرزا ابوالحسن آذربايجاني مشكيني »از علماي برجسته جهان تشيع دار فاني را وداع گفت .
از ايشان آثار متعددي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به حاشيه بر شرح منظومه سبزواري
اشاره كرد .
حذف رسمي عناوين والقاب :
از چنين روزي در سال 1314 ه ش دستور حذف عناوين والقاب اضافي افراد همچون خان ، ميرزا ، دوله و...به اجرا در آمد و مراكز ثبت احوال كشور موظف شدند در مكاتبات رسمي چنين عناويني را به هيچ وجه بكار نبرند .
افتتاح كانال پاناما :
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي كانال پاناما افتتاح شد . مهندس دولسپوس سازنده و طراح كانال سوئز، از سال 1879 ساختن كانال پاناما را ميان دو اقيانوس اطلس و آرام آغاز كرد . امتياز اين كانال در 18 نوامبر سال 1903 به آمريكا واگذار شد.
روز استقلال نيجر :
اين كشور در منطقه استوايي ، مركز آفريقاي غربي بين نيجريه و ليبي قرار گرفته است . مساحت آن تقريبا هفت دهم خاك ايران است . بخش مهمي از اين كشور را صحرا ومناطق كويري پوشانده است . نژاد مردم آن سياه و زبان رايج آنان فرانسه ، عربي و محلي است . اكثر مردم اين كشور مسلمان اند و بقيه از مسيحيت پيروي مي كنند . نوع حكومت نيجر، جمهوري است . نيجر در چنين روزي در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور نيامي نام دارد .
آغاز سفر كلمب :
در چنين روزي در سال 1492 ميلادي سفر هاي اكتشافي كريستف كلمب آغاز گرديد . كلمب دريانوردي ايتاليايي است كه موفق به كشف قاره آمريكا گرديد .
اتحاد با اروپا :
در چنين روزي در سال 1877 ميلادي قرار داد اتحاد با سه كشور اروپايي و روسيه امضا شد . روسيه قصد داشت با اعمال اين قرارداد از نفوذ عثماني در منطقه اروپاي شرقي بكاهد .
تولد اليشا گريوز ايتس :
اين مخترع آمريكايي در چنين روزي در سال 1811 ديده به جهان گشود . وي آسانسور را اختراع كرده است .
تولد ورو لوييس پارينگتون :
پارينگتون ، منتقد ، معلم ونويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1871 به دنيا آمد . وي در سال 1928 جايزه پوليتزر ادبي را از آن خود كرد .
تولد لويس گروئنبرگ :
اين آهنگساز بر جسته لهستاني در چنين روزي در سال 1884 متولد شد . "دانيل جاز" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
تولد روپرت برووك :
برووك اين شاعر پر آوازه انگليسي در چنين روزي در سال 1914 ديده به جهان گشود .
تولد ري بلاك :
اين رهبر اركستر فرانسه در چنين روزي در سال 1902 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . "دي سووليوان" و "جكي گليسون "عنوان هاي مهمترين آثار موسيقايي اوست .
تولد جيمز مك گروگر بونز :
بونز نويسنده سياسي آمريكايي در چنيند روزي به سال 1918 متولد شد ." شيرو روباه" عنوان مهمترين اثر مكتوب وي است .
تولد پي دي جيمز :
در چنين روز پي دي جيمز نويسنده آمريكايي داستانهاي پليسي و جنايي قدم به عرصه گيتي نهاد . "صورتش را بپوشان "عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
ولد هيدن كاروت :
هيدن كاروت نويسنده بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد ." غراب و قلب " عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
تولد لئون يوريس :
اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1924 ميلادي به دنيا آمد . وي صاحب اثاري چون "كييو بي هشتم" و "اگزودوس" است . نخستين رمان وي با عنوان شعار جنگي در سال 1953 ميلادي منتشر شد . وي دوم تير ماه سال جاري دار فاني را وداع گفت .
تولد جيمز كوماك :
اين نويسنده ، كارگردان و بازيگر آمريكايي در چنين روزي در سال 1930 به دنيا آمد . "عشق پدر ادي "عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد حبيب بورگينا :
حبيب بورگينا نخستين رييس جمهور تونس در چنين روزي در سال 1901ميلادي ديده به جهان گشود .
تولد مارتا استوارت :
اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1941ميلادي به دنيا آمد . وي در نوشتن كتاب هاي آشپزي تبحر خاصي داشت . او علاوه بر اين بازيگر نيز بود و در چندين فيلم نيز ايفاي نقش كرد . " آن دو" عنوان مهمترين فيلمي است كه وي در آن ايفاي نقش كرده است .
تولد جيمز لا ند يس :
اين كارگردان آمر يكايي در چنين روزي در سال 1950 به دنيا آمد ." منطقه تاريك روشن " عنوان مهمترين اثر سينمايي اوست .
