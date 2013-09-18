علیرضا داودنژاد کارگردان فیلم سینمایی "کلاس هنرپیشگی" به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه اکران فیلم سینمایی "کلاس هنرپیشگی" از امروز آغاز شد اما مساله اصلی من در شرایط حاضر معرفی درست این فیلم به مخاطب است.

وی در ادامه افزود: فیلم سینمایی "کلاس هنرپیشگی" مشخصه‌های کلیشه‌ای و مرسوم برخی فیلم‌ها را ندارد. "کلاس هنرپیشگی" در درجه نخست باید با تبلیغات درست به مردم معرفی شود به همین دلیل در تلاش هستیم تبلیغات رسانه ای و محیطی را افزایش دهیم.

این کارگردان درباره همکاری شهرداری تهران در بخش تبلیغات محیطی توضیح داد: البته شهرداری امکان تبلیغات محیطی را در اختیار فیلم گذاشته است اما اگر بیلبورد روی پل‌ها را در اختیار داشتیم تاثیر این تبلیغات قطعا بیشتر بود. قول‌هایی مبنی بر در اختیار قرار گرفتن این فضاها نیز گرفته‌ایم.

داودنژاد درباره تبلیغات تلویزیونی فیلم "کلاس هنرپیشگی" بیان کرد: تیزرهای تلویزیونی هم آماده شده است اما امیدوارم تبلیغات تلویزیونی نیز افزایش پیدا کند.

کارگردان فیلم سینمایی "کلاس هنرپیشگی" در پایان درباره تغییرات ایجاد شده در فیلم برای اکران عمومی گفت: بخش‌های آغازین فیلم "کلاس هنرپیشگی" را برای نزدیک شدن به عادت تماشاگر کوتاه کرده ام.

فیلم سینمایی "کلاس هنریشگی" به سرگروهی سینما عصر جدید اکران خود را در 11 سالن تهران آغاز کرده و قرار است توسط فیلمیران پخش‌کننده این فیلم در شهرهای مشهد، شیراز، سنندج و اهواز نیز به صورت همزمان اکران شود.

در این فیلم رضا داوودنژاد، زهرا داودنژاد، محمدرضا داوودنژاد، مهرداد کیش‌مهر، احترام‌السادات حبیبیان، عباس حبیبیان، مسعود میری، کیارش داوودنژاد، یلدا محمودی، انوش محمودی، کبری حسن‌زاده، اقدس سعادت رضایی، زهرا حبیبیان و مهرانگیز عدالت بازی کرده‌اند.