به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر چهارشنبه در همایش بخشداران اظهارداشت: این کمیته متشکل از فرمانداران، آموزش و پرورش، کمیته امداد، بهداشت، بخشداران، ثبت احوال و دادگستری است که شناسایی اسمی و جذب افراد بازمانده از تحصیل را بر عهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: بر اساس آمار، آموزش و پرورش در سال تحصیلی 93- 92 در دوره ابتدایی 99.5 درصد، در دوره اول متوسطه 86.71 درصد و در دوره دوم متوسطه 76.46 را می تواند تحت پوشش تحصیلی قرار دهد و بقیه بازمانده از تحصیل هستند که در صدد جذب و شناسایی این افراد هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به عوامل مختلف تاثیر گذار در این خصوص اظهار داشت: کمبود تعداد مدارس، وجود برخی مشکلات فرهنگی و ممانعت اولیای دانش آموزان از ادامه تحصیل فرزندان خود بخصوص دانش آموزان دختر از عمده این موارد است.

سمرقندی با تاكيد بر لزوم تعامل و همكاري دستگاه هاي اجرايي استان در شناسايي و جذب افراد بازمانده از تحصيل، افزود: شناسایی این دانش آموزان بازمانده از تحصیل بسیار مهم است که در این خصوص نیازمند کمک بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هستيم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه به آمار بی سوادان بر اساس آمار هدفمندی یارانه ها و آمار سرشماری سال 90 اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در سالهای گذشته در زمینه بیسوادی در استان صورت گرفته است قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: فراهم ساختن زیرساختهای لازم در سطح استان و تامین امکانات لازم برای تحصیل و آموزش مهمترین وظیفه آموزش و پرورش است.

سمرقندی به برنامه پنجم توسعه و ریشه کنی بیسوادی در کشور اشاره و تاکید کرد: اگر تمامی بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در شناسایی بازماندگان از تحصیل به آموزش و پرورش کمک نکنند نمی توان اقدام موثری را در سال تحصیلی 93-92 انجام داد.

مدیرکل آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به سوال یکی از بخشداران در خصوص کمبود مدارس گفت: در حال حاضر 116 مدرسه برای تحصیل در مقطع اول متوسطه و 151 مدرسه برای تحصیل در مقطع دوم متوسطه در سطح استان نیاز است که این کمبود مدارس را نمی توان در طول سال تحصیلی جاری تامین کرد لذا روستامرکزی از اولویت برنامه های امسال است.

وی تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن فضاهای آموزشی را از دیگر برنامه هاي اداره كل آموزش و پرورش استان در سال جاری عنوان کرد.