امروز در تاريخ

آغاز عمليات ثارالله :



عمليات ثارلله در چنين روزي در سال 1361 در منطقه قصر شيرين آغاز شد . سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مسوول انجام اين عمليات بود . عمليات ثار الله با هدف ازاد سازي ارتفاعات منطقه قصر شيرين انجام پذيرفت .



سالگرد شهادت سرلشگر خلبان عباس بابايي :





شهيد سرلشكر خلبان عباس بابايي در سال 1329 در شهرستان قزوين ديده به جهان گشود . وي دوره ابتدايي و متوسطه را در همان شهر گذاراند و در سال 1358 به دانشكده خلباني راه يافت وپس از دوره آموزش مقدماتي به آمريكا رفت . او در آمريكا جزء معدود دانشجوياني بود كه علاوه بر انجام تمامي واجبات ديني خود به نشر اين احكام مي پرداخت و انديشه خدمت در وطن و اعتلاي كشور را در سر مي پروراند .وي پس ازاتمام تحصيلات به ايران آمد و همزمان با ورود هواپيماي اف 14 به نيروي هوايي به همراه تعدادي ديگر به پايگاه اصفهان منتقل شد . با اوجگيري مبارزات مردم عليه نظام ستمشاهي ، بابايي به عنوان يكي از پرسنل فداكار ار تش وارد ميدان مبارزه عليه رژيم پهلوي شد . وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با دارابودن تعهد ، ايمان ، تخصص و مديريت اسلامي چنان در خشيد كه در هفتم مرداد 1369 به فرماندهي پايگاه هشتم هوايي منصوب شد . شهيد بابايي ، در تاريخ دفاع مقدس با بيش از سه هزار ساعت پرواز با انواع هواپيماهاي جنگنده ، اخلاص و ايثار خود را بيش از پيش به نمايش گذاشت . وي در سال 66 به درجه سرتيپي مفتخر شد و در پانزدهم مرداد همان سال برابر با روز عيد قربان در يك عمليات برون مرزي به فوز عظيم شهادت نايل آمد . وي به هنگام شهادت سي و هفت سال داشت .

رهبر معظم انقلاب اسلامي در باره ايشان اظهار داشتند : اين شهيد عزيزمان انساني مومن ومتقي و سربازي عاشق و فداكار بود و در طول اين چند سالي كه من ايشان را مي شناختم هميشه بر اين خصوصيات پا بر جا بود .





بمباران اتمي هيروشيما :



در چنين روزي دولت آمريكا بمب هاي اتمي خود را برروي مردم شهر هيروشيماي ژاپن آزمايش كرد .

در هشتم دسامبر سال 1941 آمريكا و انگلستان به ژاپن اعلان جنگ دادند و از آنجا كه آلمان ، ايتاليا و ژاپن در سپتامبر 1940 پيمان سه جانبه اي در مورد همكاري در نبرد در صورت حمله دشمن به هريك از سه كشور امضا كرده بودند ، هيتلر نيز در 11 دسامبر به آمريكا اعلان جنگ كرد . بين سال هاي 1940 و1941، ژاپن با انجام يك سري اعمال نظامي، بر خي كشور هاي منطقه را به اشغال خود در آورد . اما در همين زمان تجاوز وسيع ژاپن در خاور دور در ماه مه سال 1942 ، بوسيله ناوگان متفقين در هم شكسته شد . نيروي در يايي آمريكا هم در هفتم اوت 1942 در كانال "گودال " واقع در سالومون پياده شدند . در هشتم آوريل 1942 نخستين حمله هوايي ناگهاني به شهر توكيو به وسيله بمب افكن هاي متوسط آمريكايي صورت گرفت . در بين سالهاي 1943و 1944 نيروهاي آمريكايي با تفوق بر ژاپن اين كشور رابه دو نيم تقسيم كردند .درهمين زمان و در حين جنگ جهاني دوم دانشمندان آلماني از جمله انيشتن ، تحقيقات گسترده اي را درباره انرژي هسته اي آغاز كرده بودند. انريكو فرمي و آلبرت انيشتن با احتمال خطر بكار گيري انرژي هسته اي توسط هيتلر ، با فرار از دست نازي ها در آلمان در آمريكا تحقيقات اتمي خود را پايه ريزي كردند . تحقيقات اين دو دانشمند در زمينه انرژي هسته نتايج علمي فراواني را در پي داشت ، اما جنگ افروزان نه تنها به يافته هاي علمي آنان توجهي نكردند بلكه اين انرژي عظيم را صرف توليد سلاحهاي كشتار جمعي كردند .

سرانجام در ژوييه سال 1945 پس از پنج سال تلاش شبانه روزي نخستين بمب در حضور يكصد نفر از دانشمندان در صحراي آلاموگودور در جنوب غربي ايات متحده آزمايش شد . پس از آزمايش موفقيت آميز اين بمب ، بمب اتمي اصلي برروي مردم شهر هيرو شيما در ساعت هشت و پانزده دقيقه صبح چنين روزي در سال 1945 ميلادي منفجر شد . اين بمب داراي قدرتي معادل بيست هزار تن ماده منفجري تي ان تي بود و مستقيما شصت هزار نفر را كشت و صد هزار نفر را زخمي كرد و تمام شهر هير و شميا را با خاك يكسان نمود . دو روز بعد بر اساس كنوانسوين يالتا شوروي به ژاپن اعلان جنگ داد و به مرز هاي منچوري حمله برد و در نهم اوت نيز دومين بمب بر روي ناكازاكي منفجر شد . ژاپني ها پس از اين اتفاقات مهيب در چهاردهم اوت همان سال شرايط پيشنهادي متفقين را پذيرفتند و در دوم دسامبر سال 1945 سند تسليم بلا شرط را امضا كردند .



قيام بر ضد استعمار گران :

در چنين روزي در سال 1867 ميلادي قيام مردم كوبا عليه استعمار گران اسپانيايي آغاز شد.اين قيام سرآغاز نهضت مردم كوبا عليه استعمار گران بود .



تولد فرانسوا فنلون :

فنلون ، نويسنده بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1651 ديده به جهان گشود . وي در آموزش علوم نگاهي متفاوت داشت . آموزه هاي او و همچنين آثار ادبي وي تاثير بسياري بر ادبيات و آموزش و پرورش فرانسه نهاد .



تولد آلفرد لرد تنيسون :

اين ملك الشعراي انگلستان در چنين روزي در سال 1809 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در دوره ويكتوريا سرآمد شاعران انگلستان بود . او همچنين در سال 1884 به مقام سناتوري انگلستان رسيد .



تولد پل كلودل :

كلودل ؛ شاعر ، اديب ، نمايشنامه نويس ، مقاله نويس و سياسمتدار فرانسوي در چنين روزي در سال 1868 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در نيمه نخست قرن بيستم قطب ادبي فرانسه بود . اشعار او سر شار از مفاهيم غنايي ، تغزلي و تنهايي اند . " گروگان" عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد سر الكساندر فلمينگ :





الكساندر فلمينگ در چنين روزي در سال 1881 ديده به جهان گشود . او با كشف پني سيلين كمك بسياري به جامعه بشري كرد . وي در سال 1954 نوبل پزشكي را از آن خود ساخت .



تولد جك پانل :

جك پانل موسيقيدان انگليسي در چنين روزي در سال 1923 ديده به جهان گشود . وي در لندن رهبر اركستر بود . اجراي "انگليبرت هامپرديك "عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



در گذشت فوستين لولوك الي :

اين رييس جمهور هائيتي در چنين روزي به سال 1867 ميلادي در گذشت . او اكثرت سياهان كشور هائيتي را عليه دو رگه هاي اقليت صاحب منصب و مقام شوراند .



در گذشت پاپ پل :

اين پاپ ايتاليايي در چين روزي در سال 1987 ميلادي در گذشت . وي عضو دومين دوره شوراي واتيكان در بين سالهاي 1962 تا 1965 ميلادي بود .



روز استقلال جامائيكا :

جاماييكا جزيره اي است در جنوب كوبا واقع در درياي كاراييب . مساحت آن يك ، صد و چهل وچهارم مساحت ايران است . مردم اين كشور از نژاد سفيد سرخ و دو رگه اند و به زبان انگليسي و اسپانيولي تكلم مي كنند و اكثرا پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت جاماييكا جمهوري است . اين كشور درچنين روزي در سال 1962 از انگليس مستقل شد و در هجدهم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور بندر كينگستون است .دوشنبه نخست ماه اوت هر سال به عنوان روز ملي در جاماييكا گرامي داشته مي شود .



روز استقلال بوليوي:





بوليوي كشوري است كوهستاني در منطقه استوايي آمريكاي جنوبي . مساحت آ ن سه پنجم مساحت ايران است . نژاد مردم اين كشور ، سياه ، سفيد ، سرخ و دو رگه است و بطور متوسط شش نفر در هر كيلومتر آن زندگي مي كنند . اكثر مردم اين كشور پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در چنين روزي سال 1825 ميلادي از اسپانيا مستقل شد و در 14 نوابر 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . لاپاز نام پايتخت بوليوي است .