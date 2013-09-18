سرمایه گذار 600 میلیون دلاری به واسطه کم توجهی وزارت نفت از فارس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خط لوله انتقال میعانات گازی از پالایشگاه فراشبند به پالایشگاه شیراز یادآور شد: سال گذشته سرمایه گذاری را که از خارج از کشور به شیراز آمده بود و قصد مشارکت در ساخت پالایشگاه جدید شیراز را داشت به وزارت نفت معرفی کردیم که به دلیل برخورد نامناسب یکی از معاونین وزیر نفت حاضر به انجام سرمایه گذاری نشد.

وی ادامه داد: این سرمایه گذار حاضر به مشارکت 600 میلیون دلاری در ساخت پالایشگاه جدید شیراز بود اما متاسفانه کم توجهی مسئولین باعث عدم انجام این کار شد.

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه مشکل اشتغال و بیکاری جوانان با حمایت های وزارت نفت در استان فارس برطرف خواهد شد تاکید کرد: شهر شیراز و استان فارس در منطقه مناسب نفت و گازی کشور قرار دارد و چنانچه مسئولین وزارت نفت همکاری لازم را داشته باشند به طور حتم می توانیم شاهد رفع مشکلات بیکاری باشیم.

وی تاکید کرد: امروز تنها راه فرار از مشکلات در استان فارس صنعتی شدن آن است و اگر مسئولین به فکر ارائه راه های جدید در این خصوص باشند به طور حتم موفقیت های بزرگی حائز استان فارس می شود.

حقدل تصریح کرد: امروز کشاورزی و باغداری سنتی نمی تواند راه فراری برای مشکلات استان باشد. اما آنچه که باعث موفقیت ما می شود صنعتی شدن و به خصوص توجه به صنایع نفت و گاز است.