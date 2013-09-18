92 درصد جامعه آمادگی مقابله با حوادث طبیعی را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي اردلان گفت: در اين كارگاه، مديران گروه مديريت و كاهش خطر بلايا در معاونت بهداشت به بررسي برنامه‌ها و مسائل مربوط به موضوع شرح وظايف كار گروه خود در دانشگاه علوم پزشكي مربوطه پرداخته و بر لزوم تقويت برنامه‌هاي مديريت و كاهش خطر بالایا تأكيد كردند.

وی، هدف از برگزاري اين كارگاه را بالا بودن آسيب‌پذيري جامعه ايراني دانست و گفت: براساس آمارهاي موجود طي 4 دهه اخير تعداد 3 هزار نفر در كشور به دليل مخاطرات طبيعي جان خود را از دست داده‌اند و 9 هزار نفر مصدوم شده‌اند.

به گفته سرپرست واحد مديريت و كاهش خطر بلايا به رغم آسيب‌پذيري بالاي جامعه در برابر مخاطرات طبيعي، آمادگي جامعه به طور متوسط در برابر اين حوادث 8 درصد است كه نشان مي‌دهد اين برنامه‌ها و كارگاه‌ها به چه ميزان در ارتقاء‌ آمادگي تسهيلات بهداشتي و نيز جمعيت عمومي كشور تأثيرگذار است.

وي تأكيد كرد: با توجه به زلزله‌ها و سيل‌هاي متعددي كه در كشور رخ مي‌ دهد نظام سلامت بايد در برابر اين حوادث آمادگي كامل داشته باشد.

اردلان در ادامه افزود: با توجه به شعار هميشگي، "پيشگيري بهتر از درمان است" نظام سلامت راهكارهاي پيش فعال و كاهش آسيب‌پذيري و آمادگي تسهيلات بهداشتي و خانوارهاي ايراني را افزايش داده است، در اين راستا برنامه‌هاي متفاوتي شامل؛ نظام مراقبت بلايا، ارزيابي خطر تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا، تدوين برنامه‌هاي ملي عمليات پاسخ بهداشتي به بلايا و ارزيابي و آموزش خانوارهاي ايراني براي مقابله با حوادث و بلايا را اجرا کرده است.