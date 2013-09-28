به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نخست این ماهنامه یادداشت سردبیر درباره مطبوعات مستقل و مولف به چاپ رسیده است. در این بخش نگارنده به بازگرداندن اعتبار از دست رفته مطبوعات اشاره کرده و در بخشی از یادداشت خود چنین آورده است: بر مدیران جدید وزارت ارشاد است که ابتدا به بازگرداندن وجهه اعتباری از دست رفته مطبوعات همت گمارند و سپس با طرح یکایک حمایت های فراموش شده در جلسات هیات دولت حقوق برباد رفته مطبوعات را بازستانند.

بخش دیگری از این ماهنامه "در رهگذر سینما" نام دارد که پرویز صمدی مقدم سردبیر خاطره هایی را از آدمها و روابط موجود در سینما بازگو می کند. این نویسنده سینمایی در شماره های پیشین از این ماهنامه، درباره بهروز افخمی، ناصر تقوایی و عزت الله انتظامی نوشته بود و چهارمین قسمت از این بخش را به علی جنتی و رسول ملاقلی پور اختصاص داد.

نگارنده در بخش "در رهگذر سینما" درباره علی جنتی وزیر ارشاد چنین آورده است: با شنیدن دوباره نام علی جنتی بی اختیار به سی سال پیش بازگشتم، با خاطرات غبار گرفته درگیر شدم و درصدد برآمدم با حدس و گمان تصویری از آینده وزارت ارشاد در ذهن بسازم.

گفتگو با بهروز شعیبی کارگردان فیلم سینمایی"دهلیز"، گفتگو با پوران درخشنده درباره فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند" از دیگر بخش های ماهنامه سینمایی"فرهنگ و سینما" است.

بخش پایانی این ماهنامه سینمایی به بررسی فیلمنامه نویسی اختصاص دارد. در این بخش ساختار سه پرده ای فیلمنامه مورد بررسی قرار گرفته است .