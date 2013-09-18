عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار روز پیش در روستای وهمان از توابع بخش مرکزی نهاوند بین دو نفر مجادله و بگو مگوی شدیدی به وجود می آید که در نهایت به درگیری فیزیکی و نزاع بین آنها منجر می شود.

نظری گفت: در این حادثه قاتل م-چ 32 ساله و متأهل با استفاده ازیک قبضه اسلحه گرم کلاشینکف فرد مقابل محمد یوسفی را هدف شلیک چند گلوله قرار می دهد که باعث کشته شدن نامبرده می شود.

وی افزود: پلیس آگاهی و نیروی انتظامی به محض دریافت خبر با یک عملیات سریع و ضربتی به محل حادثه در روستای وهمان اعزام و ظرف مدت 24 ساعت موفق می شود قاتل را دستگیر و برای ادامه تحقیقات و تکمیل پروند تحویل مقامات قضایی دهد.

فرمانده نیروی انتظانی شهرستان نهاوند عنوان کرد: بعد از دستگیری قاتل پلییس موفق شده یک قبضه اسحه گرم را که قاتل از آن استفاده کرده بود کشف و به همراه پروند نامبرده تحویل قاضی پرونده دهد.

عباس نظری بیان داشت: علت درگیری و اختلاف این دو مسائل شخصی بوده است و جنازه محمد یوسفی نیز بعد از انجام مراحل قانونی و تشریفات مربوطه برای مراسم خاک سپاری در اختیار خانواده اش قرار گرفت.