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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

مهرشاد:

روزهای پنجشنبه در کرمان تعطیل شد/ تغییرات جدید ساعت کار از شنبه اجرا می شود

روزهای پنجشنبه در کرمان تعطیل شد/ تغییرات جدید ساعت کار از شنبه اجرا می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان از تغییرات ساعات اداری در کرمان و تعطیلی روزهای پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی روزهای پنجشنبه از اواسط تابستان در استان کرمان اجرا شد این تغییرات که در ابتدا به منظور صرفه جویی در انرژی و هماهنگی ساعات کار شهرستانها با تهران صورت گرفت و در نهایت بعد از اینکه نتایج مثبت طرح مشخص شد دولت مصوبه ای در خصوص تداوم این طرح صادر کرد.

کریم مهرشاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارکرمان با صدور بخشنامه ای ساعات کار ادارات استان را اعلام کرد.

طبق این بخشنامه ساعات کار ادارات در استان کرمان از روز شنبه 30 شهریور ماه  از ساعت 7 صبح تا  15 و 45 دقیقه اعلام  می شود و روزهای پنجشبه تعطیل می باشد.
 

کد مطلب 2138402

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