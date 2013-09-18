بازگشت اساتید بازنشسته علامه / درباره تفکیک جنسیتی تابع شورای انقلاب فرهنگی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر دکتر حسین سلیمی در حاشیه مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه سرپرست دانشگاه علامه در پاسخ به مهر در مورد تعداد اساتید بازنشسته این دانشگاه افزود: بیش از سی نفر از اساتید بازنشسته شده اند که تعداد زیادی به خواست خودشان بوده و برخی از اساتید نیز به ضرورت هایی بازنشسته شده اند.

وی افزود: برخی از این اساتید ابراز تمایل کرده اند که خدمات علمی خود را ادامه دهند نه مشکل سیاسی دارند و نه مشکل عقیدتی، توانایی علمی هم دارند آنها را دعوت کرده ایم که به کار خود ادامه دهند.

سلیمی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد استخدام 102 عضو هیات علمی و کارمند در دانشگاه علامه با شائبه غیر قانونی بودن که در اواخر دوره ریاست شریعتی انجام گرفته، گفت: از این تعداد که با مجوز وزارت علوم بوده است تعداد بیش از سی نفر مراجعه نداشته اند، 70 نفر از آنها استخدام جدید هستند و مشکلی هم برای ادامه کار ندارند اینها کسانی هستند که به خواست گروهها و از طریق مسیر علمی و قانونی وارد کار شده اند. تعدادی هم هستند که هنوز فارغ التحصیل نشده اند باید فارغ التحصیل شوند تا تعیین تکلیف آنها مشخص شود.

سرپرست دانشگاه علامه درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه افزود: این مسئله ای نیست که دانشگاه راسا بخواهد در مورد آن تصمیم بگیرد در این مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری می کند هر تصمیمی که شورا بگیرد تابع آن هستیم تا آن زمان هم برنامه دانشگاه و شیوه پذیرش دانشجو بر اساس رویه سابق بوده مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلب جدیدی را عنوان کند.