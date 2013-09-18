رونق پايتخت معنوي ايران در گرو توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي/ راه اندازي اولين تله كابين در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر چهارشنبه در آئين افتتاحيه پارک خطی فکوری با بيان اينكه جذب سرمايه گذاران در مناطق شهري باعث رونق آن قسمت از شهر مي شود و تاثيرمستقيم بر زندگي مردم خواهد داشت تصریح کرد: شهروندان مشهدي توانايي دارند در توسعه و اداره شهر به مديران ياري رسان باشند.

وی خواستار شتاب در توسعه شهر شد تا مردم از آن بهره مند شوند و تاكيد كرد: بايد افرادي كه کار طراحی و اجرای پروژه‌های شهری را انجام می‌دهند توجه كنند که آثار وضعی کارشان در زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد.

سرپرست شهرداری مشهد گفت: رشد جمعيت مسائل شهری را تنوع مي بخشد و رسالت مدیریت شهری را در توسعه و آباداني شهر بيشتر مي كند.

انتظاري بیان کرد: دوره اداره شهر به شيوه هاي سنتي سپري شده و در زمان حاضر با پيشرفت هاي سريع فن آوري ها در دنيا لزوم فعاليت در مديريت شهري با رويكرد علمي و مهندسي بيشتر به چشم مي خورد كه البته مديريت شهري مشهد در سالهاي اخير در كار بر مبناي مباحث علمي موفق بوده است.

وي افزود: وظيفه شهرداري اين است كه مطابق با نيازهاي روز و آينده در شهر مشهد كار طراحي و اجراي پروژه ها را به انجام برساند.

وی به افتتاح پارك خطي فكوري در منطقه 9 شهرداري مشهد اشاره كرد و گفت: امروز بولوار فکوری و نماز دو راه دسترسی دیگر به این منطقه هستند که رسیدن به منطقه را آسان و از بار ترافیک مي كاهند.

سرپرست شهرداری مشهد به راه اندازي تله كابين در اين منطقه شهر اشاره و ابراز اميدواري كرد تا با افتتاح کمربند جنوبی و کمربند سبز مشهد دو اتفاق تاثير گذار و مثبت به زودي در مشهد رخ دهد.

انتطاری ابراز كرد: با نگاه علمی و دوراندیشی در مدیریت شهری مشارکت بخش خصوصی را در توسعه شهر مي توان جلب كرد كه منطقه 9 شهر مشهد از آن جمله است.