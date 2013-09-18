400 هنرمند داخلی و خارجی در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو بیات گفت: تاکنون 200 اثر به دبیرخانه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان رسیده است.



وی با بیان اینکه بخش خردسال نیز به بخشهای متفاوت جشنواره اضافه شده است، عنوان کرد: اولویت های جشنواره اهمیت به تئاتر کودک و نوجوان، ایجاد خلاقیت، پرمخاطب بودن، نمایش مضامین مرتبط با فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، آئین و رسومات بومی، مضامین اخلاقی، تربیتی و دین مبین اسلام، تحکیم بنیان خانواده و ایثار و فداکاری است.



بیات تأکید کرد: این جشنواره در بخش های تئاتر کودک، نوجوان، بین الملل، ویژه خردسالان، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقات نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه 20 داور کودک و نوجوان در طول برگزاری جشنواره مشغول داوری آثار خواهند بود، خاطرنشان کرد: 400 هنرمند داخلی و خارجی میهمانان جشنواره هستند.



بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار "تئاتر و خانواده"، از 24 تا 30 مهرماه سالجاری با دبیری شهرام کرمی در همدان برگزار می شود.

کمیته داوران بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان فراخوان داد



ستاد برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با انتشار فراخوان از علاقمندان کودک و نوجوان دعوت به همکاری کرد



کمیته داوران این دوره از جشنواره از بین علاقمندان کودک و نوجوان دختر و پسر (8 تا15 سال)، از طریق آزمون و برگزاری کلاس اقدام به گزینش داوران کودک و نوجوان می نماید.



داوطلبان می توانند به همراه یکی از والدین با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی به بلوار بعثت، نبش کوچه ام آر آی، مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی مراجعه کنند.



زمان ثبت نام از اول مهرماه آغاز و تا 7 مهرماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان می توانند در طول این مدت صبح ها از ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 19 برای ثبت نام اقدام نمایند.