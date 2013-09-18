مراسم آغاز به کار سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد معاون آموزشی مرکز فقهی ائمه اطهارتعداد روزهای درسی این مرکز در سال جدید برای طلاب را 185 جلسه درسی ذکر کرد و گفت: این تعداد ساعت 50 درصد بیشتر از سایر حوزه های علمیه است و هم چنین طلاب موظف هستند چند نوبت در سال تقریرات پژوهش محور داشته باشند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قاضی زاده افزود: در مرکز فقهی ائمه اطهار هر طلبه باید 120 ساعت برنامه مطالعاتی داشته باشد که از این میزان،100 ساعت آن داخل مرکز خواهد بود.



وی بیان داشت: طلاب بحث خارج این مرکز نیز می باید در مقاله نویسی فعال باشند و مقالات آنان در سایت مرکزفقهی ائمه اطهار برای استفاده سایر طلاب قرار داده خواهد شد.



وی ابراز داشت: وجود مرکزی فقهی هم چون مرکز ائمه اطهار باری از روی دوش مدیریت حوزه های علمیه بر می دارد و تا کنون در این مرکز فقهی 50 نفر مجتهد تربیت شده و اکنون در حال خدمت به حوزه های علمیه هستند.



قاضی زاده ابراز داشت: از ابتدا با مدرک گرایی در مرکز مخالف بودیم اما اکنون این مدرک گرایی به رسمیت شناخته شده است و خواسته ما این بود که طلاب ما برای دریافت مدرک دچار مشکل نشوند.



وی افزود: طلابی داریم که در سطوح عالیه هستند و در مدارس دیگر تدریس می کنند و یکی از بهترین راه ها برای پیشرفت طلبه تدریس است.



در این مراسم هم چنین آیت الله حسینی بوشهری مدیرحوزه های علمیه سخنرانی کرد و در پایان نیز از جمعی از طلاب برگزیده مرکز فقهی ائمه اطهار تجلیل شد.