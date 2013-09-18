16 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بشارت لو بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد طرح های خودکفایی اجرا شده در سه ماهه اول سال، 425 طرح به ارزش 30 میلیارد و 691 میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: در حوزه حمایت ها در بخش بیمه شدگان، 23 هزار و 226 نفر از خدمات بیمه با هزینه 589 میلیون ریال بهره مند شدند.

وی تصریح کرد: در بخش عمران وساختمان 128 مورد با هزینه 224 میلیون ریال هزینه شد و به تعداد هزار و 111 نفر نیز وام قرض الحسنه به ارزش ریالی 9 میلیارد و 919 میلیون ریال وام قرض الحسنه اعطا شد.

بشارت لو ادامه داد: در بخش فرهنگی 369 میلیون ریال برای دانش آموزان هزینه شد که هشت هزار و 443 دانش آموز و دو هزار و هشت دانشجو از آن بهره مند شدند.

وی تصریح کرد: از کل جمعیت استان، تعداد 52 هزار و 908 نفر خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که 102 هزار و 137 نفر را شامل می شود که از بعد خانوار 11 درصد واز بعد جمعیت بیش از پنج درصد جمعیت استان را شامل می شود.

وی افزود:علل تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان، 27 هزار و 919 خانوار به علت فوت سرپرست، چهار هزار و 382 نفر به علت طلاق ، 192 خانوار، متارکه ومفقودی سرپرست و 15 هزار و 573 نفر از کار افتادگی سرپرست خانوار است.