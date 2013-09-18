  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

بشارتلو:

16 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

16 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در سه ماهه اول امسال مبلغ 16 میلیارد ریال و 411 میلیون ریال زکات در استان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بشارت لو بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد طرح های خودکفایی اجرا شده در سه ماهه اول سال، 425 طرح به ارزش 30 میلیارد و 691 میلیون ریال است.
 
وی اظهار داشت: در حوزه حمایت ها در بخش بیمه شدگان، 23 هزار و 226 نفر از خدمات بیمه با هزینه 589 میلیون ریال بهره مند شدند.
 
وی تصریح کرد: در بخش عمران وساختمان 128 مورد با هزینه 224 میلیون ریال هزینه شد و به تعداد هزار و 111 نفر نیز وام قرض الحسنه به ارزش ریالی 9 میلیارد و 919 میلیون ریال وام قرض الحسنه اعطا شد.
 
بشارت لو ادامه داد: در بخش فرهنگی 369 میلیون ریال برای دانش آموزان هزینه شد که هشت هزار و 443 دانش آموز و دو هزار و هشت دانشجو از آن بهره مند شدند.
 
وی تصریح کرد: از کل جمعیت استان، تعداد 52 هزار و 908 نفر خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که 102 هزار و 137 نفر را شامل می شود که از بعد خانوار 11 درصد واز بعد جمعیت بیش از پنج درصد جمعیت استان را شامل می شود.
 
وی افزود:علل تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان، 27 هزار و 919 خانوار به علت فوت سرپرست، چهار هزار و 382 نفر به علت طلاق ، 192 خانوار، متارکه ومفقودی سرپرست و 15 هزار و 573 نفر از کار افتادگی سرپرست خانوار است. 
کد مطلب 2138467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها