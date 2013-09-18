استراحتگاه زائران پیاده در شهر ملک آباد ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از ساماندهی استراحتگاه زائران پیاده در شهر ملک آباد خبر داد.

محمد حسن واحدی در جلسه ای که با هدف ساماندهی امور زائران پیاده برگزار شده بود، با اشاره انبوه مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) که همه ساله همزمان با ایام ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به صورت پیاده عازم مشهد مقدس می شوند، اظهار کرد: با همکاری دستگاه های اجرایی تمام امکانات رفاهی و امنیتی شامل اسکان، حمل و نقل، بهداشت و درمان برای استفاده ی زائران از این سفر معنوی فراهم شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به محدود بودن امکانات دولتی اشاره و تاکید کرد: در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) از مشارکت بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و افراد خیر استقبال می کنیم.

مهم ترین شاخصه دوران دفاع مقدس نمایش توامان جهاد اکبر و جهاد اصغر بود

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با هدف بررسی و آسیب شناسی برنامه های استان در این هفته برگزار شد.

علی اصغر رشید در این جلسه از دوران جنگ تحمیلی به عنوان عرصه تجلی جهاد اصغر و جهاد با نفس یاد کرد و اظهار کرد: از آن جا که اساس جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرهنگ و معنویت بنا نهاده شده و زمینه سازی برای ارتقای درجات معنوی انسان را از اهداف خود می داند، باید تمام متولیان امر از فرهنگ دفاع مقدس جهت تحقق این هدف استفاده کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی هم افزایی مسئولان استان را در سطحی مطلوب و درخور توجه ارزیابی و بیان کرد: تجریه موفق اجرای 20 هزار برنامه دهه کرامت باید در هفته دفاع مقدس تکرار شود.

رشید با تاکید بر اهمیت پاسداشت مقام سرداران جنگ و شهدای شاخص جنگ تحمیلی بیان کرد: از تمام نهادها و دستگاه های اجرایی انتظار می رود توجه خود را به تکریم از خانواده های معزز شهدا و ایثار گرانی که کمتر شناخته شده اند و به دلیل دور ماندن از شائبه هر گونه سهم خواهی در گمنامی کامل به سر می برند، معطوف دارند.

سند توسعه گلبهار در آینده نزدیک تهیه می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از تهیه سند توسعه گلبهار در آینده نزدیک خبر داد.

محمدحسن واحدی در جلسه مربوط به مصوبات گلبهار بر ضرورت تشکیل ستاد پیگیری این شهر جدید تاکید کرده و اظهار کرد: در این ستاد مشکلات و مسایل مربوط به گلبهار احصا شده و در راستای برطرف کردن آن ها راهکارهای مناسب براساس اولویت بندی ارایه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص دیگر مصوبه این جلسه به انجام بعضی از وظایف شرکت عمران گلبهار توسط شهرداری تازه تاسیس از ابتدای سال 93 اشاره و بیان کرد: با تعیین ضوابط تغییر و تحول از شرکت عمران گلبهار به شهرداری از سوی دفتر امور شهری استانداری، از ابتدای سال آینده شهرداری گلبهار وظایف خود را به طور کامل انجام خواهد داد.

واحدی گفت: در همین راستا مقرر شد شرکت عمران گلبهار مکانی مجهز را به صورت موقت در اختیار شورای شهر قرار دهد.

مصوبات جلسه کارگروه نجات کشف رود با حضور دادستان مشهد اعلام شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: عزم مدیریت استان برای پیگیری مسایل کشف رود تا حصول نتایج نهایی، جدی است.

محمدحسن واحدی با بیان این مطلب ضمن تشریح مصوبات جلسه ی کارگروه نجات کشف رود که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تامین تسهیلات مورد نیاز کشاورزان منطقه کشف رود از سوی بانک کشاورزی و بررسی امکان ورود این منطقه به محدوده خدمات شهری توسط شهرداری مشهد از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی حل مساله کشف رود را نیازمند مشارکت بخش خصوصی دانست و بیان کرد: طرح مشارکت بخش خصوصی برای نجات کشف رود در آینده نزدیک تهیه خواهد شد.

واحدی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات جلسات نجات کارگروه کشف رود، اظهار کرد: دستگاه هایی که نسبت به انجام تعهدات خود در این زمینه کوتاهی کنند، بدون هرگونه تساهل و اغماض به دادستانی معرفی خواهند شد.