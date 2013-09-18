جلسه هم اندیشی " کالای همراه مسافر منطقه آزاد انزلی " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان عصر چهارشنبه در این نشست افزود: این استان هم اکنون دارای دو هزار و 600 واحد صنعتی فعال، 200 معدن و 90 هزار واحد صنفی است.

علی منتظری از اجرای هزار و 200 طرح صنعتی در استان خبر داد و افزود: خوشبختانه طی چند سال اخیر در بحث تولید و تجارت گیلان اقدامات خوبی انجام شده است.

وی همچنین ایجاد بزرگراه قزوین - رشت، راه آهن، توسعه فرودگاه و غیره را در گسترش سرمایه گذاری در گیلان بسیار موثر دانست و اظهارداشت: منطقه آزاد انزلی نیز در پویایی اقتصادی استان نقش مهمی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به اهمیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و گفت: تجارت چمدانی ضمن رونق دادن به فضای کسب و کار تجاری، توسعه گردشگری نقش مهمی در اشتغالزایی استان خواهد داشت.

معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد انزلي نیز در این نشست گفت: زير ساخت ها و امكانات ضروري نرم افزاري، سخت افزاري و نيروي انساني لازم براي استقرار نهادهاي ذيربط برای اجرای مصوبه کالای همراه مسافر در این منطقه فراهم شده است.

دهقان نصیری این مصوبه را به عنوان يك فرصت تجاري براي ارائه خدمات به مردم استان و گردشگران دانست و افزود: با اجراي اين مصوبه علاوه بر تحقق يكي از مهمترين انتظارات مردم استان از منطقه، شاهد تحول شگرفي در رونق فضاي كسب و كار تجاري و به تبع آن اشتغال استان خواهيم بود.

وی تصريح كرد: اجراي مصوبه كالاي همراه مسافر، بازرگانان بيشتري را براي فعاليت تجاري در منطقه ترغيب مي‌كندكه از نتايج آن مي‌توان به گسترش حضور سرمايه گذاران تجاري، توليدي و افزايش تعداد و زمان ماندگاري گردشگران ورودي به استان نام برد.

در این نشست برخی از فعالان اقتصادی و تجاری استان سئوالات و مشکلات خود را در خصوص اجرای مصوبه کالای همراه مسافر مطرح و سپس معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد انزلي و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به پرسش های آنان پاسخ گفتند.