29 سارق و فروشنده مواد مخدر در خرم آباد دستگیر شدند

سرهنگ رستگاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته توسط ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد با هنکاری پلیسهای تخصصی استان، کلانتری و پاسگاه های این شهرستان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان خرم آباد به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی اماکن آلوده تعداد 29 نفر سارق، فروشنده مواد مخدر و معتاد ولگرد را دستگیر کردند.

سرهنگ رستگاریان ادامه داد: همچنین در جریان اجرای این طرح تعداد 28 دستگاه انواع خودرو و موتور سیکلت مزاحم توقیف شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: پرونده های تشکیل شده به مراجع قضایی ارسال شدند.