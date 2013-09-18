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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۴۳

سرهنگ رستگاریان:

29 سارق و فروشنده مواد مخدر در خرم آباد دستگیر شدند

29 سارق و فروشنده مواد مخدر در خرم آباد دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی روز گذشته و دستگیری 29 سارق و فروشنده مواد مخدر در خرم آباد خبر داد.

سرهنگ رستگاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته توسط ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد با هنکاری پلیسهای تخصصی استان، کلانتری و پاسگاه های این شهرستان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان خرم آباد به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی اماکن آلوده تعداد 29 نفر سارق، فروشنده مواد مخدر و معتاد ولگرد را دستگیر کردند.

سرهنگ رستگاریان ادامه داد: همچنین در جریان اجرای این طرح تعداد 28 دستگاه انواع خودرو و موتور سیکلت مزاحم توقیف شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: پرونده های تشکیل شده به مراجع قضایی ارسال شدند.

کد مطلب 2138508

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