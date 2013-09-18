سرهنگ محمد صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان کوهدشت حین گشت زنی در جاده اولاد قباد به دو دستگاه خودرو سایپا مشکوک و آنان را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی با متوقف کردن آنها، راننده خودروها را دستگیر کرده و در بازرسی از این خودرو ها مقدار چهار تن و 750 کیلوگرم زغال سنگ کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت گفت: متهمان به همراه خودروهای توقیفی و مواد معدنی کشف شده به دلیل نداشتن مجوز حمل تحویل اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان کوهدشت شدند.

سرهنگ رستمی از تشدید برخورد با قاچاق در این شهرستان خبر داد و خواستار مشارکت مردم در برخورد با متخلفان شد.