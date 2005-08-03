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۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۴۴

رئيس بازارچه مرزي دو غارون در گفت و گو با مهر:

صادرات از بازارچه دو غارون 55 درصد افزايش يافت

رئيس بازارچه مرزي دو غارون در تايباد گفت: حجم صادرات از بازارچه دو غارون در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزايش يافت.

تقي رجب زاده در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مهر در مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود : طي سه ماه نخست سال جاري بيش از 34 هزار تن كالا از اين گمرك به خارج صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است .

 

رجب زاده افزود : ارزش اين مقدار كالاي صادر شده 17 ميليون دلار مي باشد كه نسبت به سه ماه اول سال گذشته از رشد ارزش 77 درصد برخوردار است .

 

وي اظهار داشت : پيش بيني مي شود تا پايان نيمه اول امسال ميزان صادرات از اين بازارچه به 50 ميليون دلار برسد .

 

رئيس بازارچه مرزي دو غارون افزايش صادرات از بازارچه ها را ناشي از برنامه ريزي و ايجاد امكانات جديد دانست و افزود : خوشبختانه نزديك به 80 درصد كالاهاي صادراتي توليد واحدهاي صنعتي خراسان رضوي است كه شامل موتورسيكلت ،انواع مواد غذايي ،محصولات كشاورزي ،مصالح ساختماني و مواد شوينده است .

 

رجب زاده تاكيد كرد : در اين بازار چه 2200 نفر از افراد بومي مشغول به كار هستند  كه در رونق اقتصادي منطقه و اشتغالزايي تاثير بسزايي داشته است .

 

وي افزود : بازارچه مرزي دو غارون در انجام صادرات كالاهاي ايراني در بين 34 بازارچه مرزي كشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است .

کد مطلب 213852

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