صادرات از بازارچه دو غارون 55 درصد افزايش يافت

تقي رجب زاده در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مهر در مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود : طي سه ماه نخست سال جاري بيش از 34 هزار تن كالا از اين گمرك به خارج صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است .

رجب زاده افزود : ارزش اين مقدار كالاي صادر شده 17 ميليون دلار مي باشد كه نسبت به سه ماه اول سال گذشته از رشد ارزش 77 درصد برخوردار است .

وي اظهار داشت : پيش بيني مي شود تا پايان نيمه اول امسال ميزان صادرات از اين بازارچه به 50 ميليون دلار برسد .

رئيس بازارچه مرزي دو غارون افزايش صادرات از بازارچه ها را ناشي از برنامه ريزي و ايجاد امكانات جديد دانست و افزود : خوشبختانه نزديك به 80 درصد كالاهاي صادراتي توليد واحدهاي صنعتي خراسان رضوي است كه شامل موتورسيكلت ،انواع مواد غذايي ،محصولات كشاورزي ،مصالح ساختماني و مواد شوينده است .

رجب زاده تاكيد كرد : در اين بازار چه 2200 نفر از افراد بومي مشغول به كار هستند كه در رونق اقتصادي منطقه و اشتغالزايي تاثير بسزايي داشته است .