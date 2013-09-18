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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳

مسعود شاکرمی به عنوان شهردار معمولان انتخاب شد

مسعود شاکرمی به عنوان شهردار معمولان انتخاب شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: رییس شورای چهارم شهر معمولان گفت: اعضای شورای شهر معمولان با پنج رای مسعود شاکرمی را به عنوان شهردار انتخاب کردند.

هوشنگ شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین با تصمیم و نظراعضای شورای شهر معمولان تا صدور حکم شهردار جدید مجتبی حسنوند به عنوان سرپرست شهرداری معمولان معرفی شد.

وی گفت: در این راستا تا انجام مراحل اداری و صدور حکم شهردار جدید این شهر، حسنوند در سمت سرپرستی شهرداری معمولان امور این شهر را پیگیری می کند.

رئیس شورای چهارم شهر معمولان بر تعامل اعضای شورا و شهرداری تاکید کرد و اظهار داشت: شورای اسلامی معمولان تلاش می کند ضمن تعامل با همه مسئولان با هماهنگی و عمل به قانون، اهداف و خواسته های مردم و مشکلات آنها را پیگیری و در راستای توسعه و پیشرفت این شهر قدم بردارد.

کد مطلب 2138521

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