به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی عصر چهارشنبه در نشست مسئولان شهرستان گناوه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی بازدید بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، مواد غذایی خارجی و تاریخ گذشته از سطح مغازه های شهر گناوه جمع آوری شد.

وی بیان داشت: در طی این بازدید پس از بررسی های لازم مقدار 185 کیلوگرم انواع شیرینی، کاکائو، شکلات، بیسکویت، آدامس، نوشیدنی و روغن زیتون تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف انسانی کشف شد.

یوسفی با اشاره به بازدیدهای مستمر بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: این مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف پس از انتقال به محل دفع نهایی زباله شهر گناوه معدوم شدند.